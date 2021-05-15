桃園市準3級警戒！鄭文燦：比照雙北關閉營業場所　增4大夜市停業

▲桃園市長鄭文燦15日主持防疫會議時表示，市府決定比照雙北市關閉營業場所，另外將增加四大夜市，即日起關閉至本月28日止。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎疫情15日暴增180例本土病例，桃園市長鄭文燦主持防疫會議時表示，確診個案大幅提升代表潛在感染比例比預期高很多，桃園市在中央流行疫情中心原本以是2級警戒，為採取嚴謹防疫原則，桃園市防疫等級提升為準3級；此外，基於北北基桃是同一生活圈，將比照雙北關閉場所外，也增加包括社服場館、文化場館、運動場館與休閒場館等，桃園四大夜市即日起至5月28日止暫停營業，其他營業場所，有涉及實名制管制，防疫規範一樣嚴格落實。

鄭文燦指出，行政院上午舉行防疫記者會，說明這次疫情挑戰是非常嚴峻的，本土確診案暴增至180個，其中台北市萬華熱區陽性篩檢率，從過去平均0.5%提高到3至5%，雙北疫情警戒標準提升到第三級，中央宣布一系列全國防疫等級提升，以及三級防疫等級方案，針對行政院上午決定，因此市府宣布基本原則，第一是北北基桃同一個生活圈，上班上學通勤商務，往返非常密切，人流動線也橫跨北北基桃，所以雙北列為熱區，桃園市在中央原本是二級管制，為採取嚴謹防疫原則，桃園市的防疫等級也提升為準三級，除了室內5人、室外10人聚會外，我們採取實名制、彈性作法以外，其它8項那就比照雙北來辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦說，雙北的額外的關閉的場所，桃園市在社福場館、文化場館、運動場館、休閒娛樂場館這幾個部分也一律比照閉館，閉館時間到5月28日，包括民間館舍，一律到5月28日，以便疫情管控；另外桃園市四大夜市，雙北來的人潮非常多，經過經發局與四大夜市自治會溝通後決定桃園、中壢、八德與龍潭4大夜市即日起停業到5月28日，針對其它營業場所，有涉及實名制的管制，包括防疫規範的落實，一樣要嚴格執行，市府會採取滾動式的檢討。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►快訊／桃園也爆搶貨潮！全聯衛生紙、泡麵、罐頭、生鮮搶購一空

►桃園婦搭公車拒戴口罩引熱議 鄭文燦：先勸導若再違規一定罰

►國中會考桃園3考生體溫偏高另闢試場 5違規「帶小電扇」