　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園市準3級警戒！鄭文燦：比照雙北關閉營業場所　增4大夜市停業

▲桃園市長鄭文燦15日主持防疫會議時表示，市府決定比照雙北市關閉營業場所，另外將增加四大夜市，即日起關閉至本月28日止。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦15日主持防疫會議時表示，市府決定比照雙北市關閉營業場所，另外將增加四大夜市，即日起關閉至本月28日止。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎疫情15日暴增180例本土病例，桃園市長鄭文燦主持防疫會議時表示，確診個案大幅提升代表潛在感染比例比預期高很多，桃園市在中央流行疫情中心原本以是2級警戒，為採取嚴謹防疫原則，桃園市防疫等級提升為準3級；此外，基於北北基桃是同一生活圈，將比照雙北關閉場所外，也增加包括社服場館、文化場館、運動場館與休閒場館等，桃園四大夜市即日起至5月28日止暫停營業，其他營業場所，有涉及實名制管制，防疫規範一樣嚴格落實。

鄭文燦指出，行政院上午舉行防疫記者會，說明這次疫情挑戰是非常嚴峻的，本土確診案暴增至180個，其中台北市萬華熱區陽性篩檢率，從過去平均0.5%提高到3至5%，雙北疫情警戒標準提升到第三級，中央宣布一系列全國防疫等級提升，以及三級防疫等級方案，針對行政院上午決定，因此市府宣布基本原則，第一是北北基桃同一個生活圈，上班上學通勤商務，往返非常密切，人流動線也橫跨北北基桃，所以雙北列為熱區，桃園市在中央原本是二級管制，為採取嚴謹防疫原則，桃園市的防疫等級也提升為準三級，除了室內5人、室外10人聚會外，我們採取實名制、彈性作法以外，其它8項那就比照雙北來辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦說，雙北的額外的關閉的場所，桃園市在社福場館、文化場館、運動場館、休閒娛樂場館這幾個部分也一律比照閉館，閉館時間到5月28日，包括民間館舍，一律到5月28日，以便疫情管控；另外桃園市四大夜市，雙北來的人潮非常多，經過經發局與四大夜市自治會溝通後決定桃園、中壢、八德與龍潭4大夜市即日起停業到5月28日，針對其它營業場所，有涉及實名制的管制，包括防疫規範的落實，一樣要嚴格執行，市府會採取滾動式的檢討。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►快訊／桃園也爆搶貨潮！全聯衛生紙、泡麵、罐頭、生鮮搶購一空

►桃園婦搭公車拒戴口罩引熱議　鄭文燦：先勸導若再違規一定罰

►國中會考桃園3考生體溫偏高另闢試場　5違規「帶小電扇」

ET快訊
快訊／母親節連2天「很close接觸」！　台中確診者女友發燒
實名制神器！來申請「自己的QR code」　出入不用一直手寫
快訊／新北板橋聯醫、台北醫院　預備高風險區免費快篩
美醫提「口罩要戴兩層」！陳時中回應了
快訊／鄭文燦宣布：桃園市進入「準三級防疫」 　關閉縣內4夜市
台灣本土疫情何時能趨緩？陳時中坦言很難：這次規模很大
快訊／回彰化老家染疫！台中確診者足跡曝光　集中東海商圈
自稱「去萬華買竹筍」染疫！陳時中：後來發現有另外關係在

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國旅限制一覽！5／28前「旅行團全額退費」　取消訂房依比例退款

石牌國中爆「有家長確診」學生採檢中　校方公告流出

黃偉哲再次呼籲「大眾運輸實聯制」　下令夜市只能外帶禁邊走邊吃

雄獅、東南旅遊4旅行社暫停6／8前行程！可全額退費、改期

雙北升三級「民眾瘋搶物資」搬空貨架　陳時中：沒必要！

防趁疫情哄抬民生物資、囤積　台南消保官全面稽查！

不斷更新／雲林也跟進！各縣市八大行業「停業」一次看

快訊／母親節連2天有「很close的接觸」！　台中確診者女友發燒了

還在進香！基隆驚見2輛遊覽車「去過宜蘭、花蓮」　在地人全怒了

桃園市準3級警戒！鄭文燦：比照雙北關閉營業場所　增4大夜市停業

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

夏娃陳庭妮！林柏宏溫昇豪選她一起無人島　「媽媽是職業？」劉冠廷注音聯想大爆發

雲林街道驚見花盆「奪命血滴子」　專刺路過車輪胎...受害車主提告

以色列、巴勒斯坦「衝突升溫」　千枚飛彈對轟！14F高樓被炸爛

路人站斑馬線中央「想過又不敢過」　騎士停車卡位幫開路：快過去啦！

徐凱希不忍了！宣戰黑粉「你們真的惹錯人」 熊熊怒曝「被罵這2字次數」提告全賠可賺600萬

國旅限制一覽！5／28前「旅行團全額退費」　取消訂房依比例退款

石牌國中爆「有家長確診」學生採檢中　校方公告流出

黃偉哲再次呼籲「大眾運輸實聯制」　下令夜市只能外帶禁邊走邊吃

雄獅、東南旅遊4旅行社暫停6／8前行程！可全額退費、改期

雙北升三級「民眾瘋搶物資」搬空貨架　陳時中：沒必要！

防趁疫情哄抬民生物資、囤積　台南消保官全面稽查！

不斷更新／雲林也跟進！各縣市八大行業「停業」一次看

快訊／母親節連2天有「很close的接觸」！　台中確診者女友發燒了

還在進香！基隆驚見2輛遊覽車「去過宜蘭、花蓮」　在地人全怒了

桃園市準3級警戒！鄭文燦：比照雙北關閉營業場所　增4大夜市停業

侯友宜建議基隆、桃園、宜蘭列入三級警戒　蘇貞昌回應了

國旅限制一覽！5／28前「旅行團全額退費」　取消訂房依比例退款

偷嗑零食自助餐！　貪吃柴「叼空桶」求助奴才：該補貨囉

石牌國中爆「有家長確診」學生採檢中　校方公告流出

一線急診醫530字心急發聲！　籲「這類民眾」分流篩檢：沒人是局外人

萌貓大抱枕！孩狂嚕撒嬌　牠滿臉無奈看媽：請支援收嬰

黃偉哲再次呼籲「大眾運輸實聯制」　下令夜市只能外帶禁邊走邊吃

防堵萬華疫情　柯文哲明增設「第5個快篩站」

府院12小時急應變　蘇貞昌：早上8點總統官邸會議拍板升級

左邊7kg卻像幼貓！「壯碩大虎斑」對比驚人　爸曝：牠們都同歲...

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

生活熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

即／台中本土零確診破功！　市府下午3點10分公布足跡

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

台中確診者「案1346」足跡曝　集中東海商圈

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

鄉民狂PO文「跪求封城」　陳時中說話了

雙北三級警戒「民憂會封城」　陳時中曝四級標準

快訊／暴增180例本土！89人在台北市

本土狂爆180例「雙北升3級警戒」　措施一次看

更多熱門

相關新聞

國旅限制一覽！旅行團全額退費

國旅限制一覽！旅行團全額退費

雙北市即日起升為第三級防疫警戒，非必要營業場所均須關閉。交通部觀光局表示，風景管理處室內場館、雲仙樂園、野柳海洋世界今日下午4點起暫停營業。若已報名旅行團，且出團日期為28日前者，業者扣除已付費用後需全額退費。旅宿取消訂房則按比例退款。

一線急診醫530字心急發聲！籲「這類民眾」分流篩檢

一線急診醫530字心急發聲！籲「這類民眾」分流篩檢

石牌國中爆出「有家長確診」　學生採檢中

石牌國中爆出「有家長確診」　學生採檢中

黃偉哲再次呼籲「大眾運輸實聯制」

黃偉哲再次呼籲「大眾運輸實聯制」

快訊／雙北國軍單位　17日起採異地辦公

快訊／雙北國軍單位　17日起採異地辦公

關鍵字：

新冠肺炎疫情鄭文燦準三級警戒

讀者迴響

熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

口罩要戴2層　美醫師：台灣防疫「停在去年」

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

即／台中本土零確診破功！　市府下午3點10分公布足跡

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

台中確診者「案1346」足跡曝　集中東海商圈

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

「熱吻茶室闆娘」苦主男現身　一句話嚇壞眾人

更多

最夯影音

更多
地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家
女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面