快訊／北市爆89例　柯文哲3示警：留家裡、不外出、不在外吃東西

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心15日宣布，新增180例本土個案、5例境外；其中在本土個案方面，已經宣布實施三級警戒的台北市有89例、新北市則有75例。對於北市今天爆出89例掀起民眾擔心被感染的恐懼，柯文哲在下午的應變會議記者會上也對市民做出三點示警。

柯文哲表示，簡單講，就三個重點，「盡量留在家裡」，「沒有必要不要外出」，外出要戴口罩，不要有飛沫傳染的機會，「不要在外吃東西」。

根據指揮中心指出，升級為「第三級警戒區域」的台北市，除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉下列場所，包括展覽場、電影片映演場所（戲院、電影院）、集會堂、體育館、活動中心、展演場所（音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館）等，以及室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所，教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構（社會教育館、科學教育館、圖書館）及老人共餐活動中心等其他類似場所。

另外，外出時全程佩戴口罩，避免不必要移動、活動或集會；停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會（同住者不計）和社交聚會。實施自我健康監測，有症狀應就醫。

營業場所及洽公機關應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。職場及工作處所應遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。婚、喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消。公共場域、大眾運輸加強清消。



▼雙北三級警戒相關防疫措施。（圖／行政院提供）





