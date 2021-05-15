本土大爆發！張上淳曝最新收治狀況：6人在加護「1人使用葉克膜」

▲專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今日本土暴增180例，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（15）日說明最新收治情況，到昨天為止有174人住院，當中有12人嚴重肺炎。嚴重個案中6人住進加護，其中4人使用呼吸器，最嚴重1人使用葉克膜。

近期本土大爆發，張上淳日前透露本土群聚中基隆確診的婦人（案1217）屬於嚴重肺炎，但還不到使用呼吸器狀況；昨日新增29例時，張上淳說明其中3名重症，1人插管。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日新增180例本土個案，分別為68男112女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年4月23日至5月14日，居住縣市分別為臺北市89例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園縣各4例、臺中市及基隆市各1例，相關疫情調查持續進行中。

張上淳今日表示，近期個案增加很多，病況也持續變化，單純說明180名個案狀況有困難，「我們急著需要很多人力去做更重要事情」。

張上淳提供，昨天為止1290例確診，剩下174人住院中；住院中的病例有12例屬於嚴重肺炎或是呼吸衰竭程度，6例加護病房，4例使用呼吸器，還有1例使用葉克膜。

【你可能也想看】

►快訊／暴增180例本土！ 台北市89人、新北市75人占比最高

►萬華旅客「搭自強號」回台南疑染疫！陳時中證實：剛採檢確診

►3大群聚和諾富特同源！陳時中：有一株強勢變異株在裡面流竄



►三總醫護染疫 莊人祥強調「非院內感染」：參加進香活動確診

►自稱「去萬華買竹筍」染疫！陳時中：後來發現有另外關係在

►萬華525人快篩！中興醫院、剝皮寮「揪出62人」陽性率10%