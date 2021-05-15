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10死367傷！龍捲風「橫掃武漢、蘇州」影片曝：2噸貨車被吹跑

記者鄭思楠／綜合報導

最近半個月以來，隨著氣溫回升，大陸天氣也變的不太穩定。14日，蘇州和武漢分別出現龍捲風，造成多人受傷、多處房屋受損，已致10人死亡，367人受傷。據陸媒曝光，大風來臨及災後現場畫面顯示，大量房屋被損壞，有直徑40公分大樹被連根拔起，甚至有2噸重的貨車被吹走，畫面相當驚悚。

▲▼武漢、蘇州龍捲風。（圖／翻攝自）

▲武漢、蘇州發生龍捲風。（圖／翻攝自影片）

5月14日20點39分，武漢蔡甸區奓山片區、武漢經開區軍山片區突發龍捲風，部分村灣房屋受損，大量樹木折斷，部分工棚倒塌。

據武漢市應急管理局通報，因災死亡6人，受傷218人，倒塌民房27戶85間；損壞民房130戶400間、塔吊2座、臨時工棚8000平方米。

▲▼武漢、蘇州龍捲風。（圖／翻攝自）

▲司機說貨車被吹走。（圖／翻攝自齊魯晚報）

5月14日19時前後，江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮出現龍捲風。從當地居民拍攝到的影片畫面來看，電閃雷鳴、狂風暴雨，龍捲風把樹枝、樹葉都卷上了天……。一名貨車司機稱，自家停在路邊2噸重的貨車，從門口吹到了遠處的超市，當時手剎還拉著……。

蘇州官方通報，初步研判為EF3級龍捲風，中心最大風力17級。災害共造成4人死亡、19人輕傷、130人輕微傷；受損農戶84戶，受損面積1500平方米；受損企業17戶，受損面積13000平方米。

▲▼武漢、蘇州龍捲風。（圖／翻攝自）

▲兩地受災嚴重。（圖／翻攝自央視）

那龍捲風來襲怎麼辦？

 龍捲風將來時

在出現強對流天氣時，密切關注天氣預報與當地氣象台的通知，獲取最新消息與防禦建議；在你的家中選擇一個安全的房間，讓家人及寵物可以在龍捲風到來時可以集中躲避。

這個地點可以是地下室或最低層的、沒有窗戶的封閉的房間；學習龍捲風防禦的相關知識，並在平時進行一些演習，確保每人知道龍捲風來臨時應該怎麼做；考慮將躲避龍捲風時待的安全房間進一步加固；提前將附近樹木的易折枝幹進行處理，防止在大風中刮倒，人身與財產安全；移動周圍露天的家具、垃圾桶及懸掛植物等，這些都有可能被大風捲起後甩下，殺傷力十足。

注意龍捲風出現前的危險信號：暗色（通常有些發綠）的雲（這一現象往往由冰雹引起）；雲牆是雷暴來臨的前兆；漏鬥狀的雲；直徑較大的冰雹；轟隆作響的雷聲。

龍捲風進行時

最安全的地方是一個地下掩體，包括地下室和安全的房間；如果沒有可用的地下避難所或者安全的房間，那麼沒有窗戶的小房間或者堅固的建築物最低層的走廊也是較安全的選擇。如果正在駕駛，請立即去最近的堅固建築物內躲避。

儘早選擇合適的躲避之處，不要等到看見龍捲風再行動；如果龍捲風發生時身處戶外，請以最快速度尋找就近的避難場所或堅固建築物。當不能很快到達避難場所時，請立即進入車輛，系上安全帶，開車前往最近的避難處。

如果在駕駛時有物體被狂風捲起的現象發生，立即停車並採取應急措施：留在車內並係好安全帶，保持頭的高度低於窗戶，並最好用雙手或毯子蓋住頭部，假如可以安全地到達附近低窪處，則離開車輛，趴在低處的平地上，並用雙手遮頭。

龍捲風過去時

繼續密切關注天氣預報與當地氣象台的通知，獲取最新消息與通知；如果此刻離住址較遠，請等官方宣布該區域安全後再返回。

在檢查住宅的牆壁、門、窗戶等受損情況時，請穿長袖、長褲及結實的鞋，防止劃傷、割傷；當心掉在地上的電線或破碎的煤氣管道，並及時把情況報告給相關單位。

僅在有緊急情況時使用電話，避免通信繁忙；管好自己擁有的全部動物；清除溢出的藥品、漂白劑、汽油及其他易燃液體，否則可能成為火災隱患。

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