不止武漢！蘇州也遭「龍捲風席捲」釀1死21傷　3mins末日影片曝

記者鄭思楠／綜合報導

武漢14日晚間突然發生9級龍捲風，目前已經造成6死218傷。位於江蘇蘇南的蘇州盛澤鎮14日晚也突遭龍捲風襲擊，據初步統計，災害也造成1人死亡、2人重傷、19人輕傷，已送往醫院治療。

▲蘇州也遭受龍捲風襲擊。（圖／翻攝自中新網，下同）

據《中新網》報導，14日19時前後，蘇州盛澤鎮部分地區受龍捲風影響，局部電力設施和多處房屋受損。受災情況較為嚴重的地區，一些廠房只剩下斷壁殘垣，建築鐵皮板被擰成了麻花狀，一些老舊平房發生了倒塌。

據消防部門統計，蘇州消防已累計調集16個消防隊站，35台消防車、197名指戰員及2只搜救犬到場救援。截至14日20時38分，消防救援人員共營救出14名被困群眾。

據當時在附近廠里的親歷者回憶，龍捲風來襲最嚴重時有10分鐘左右。當時，她正準備往外走，卻看到天花板一塊塊往下掉，就躲在機器下面，當時在廠里幹活的工人，傷了好幾個。

災害發生後，江蘇各部門全力展開營救和搶修行動。當地一處220千伏變電站受損，部分線路發生停電故障，造成部分地區居民停電。目前，當地部分斷電區域供電已恢復。現場秩序基本恢復穩定。

此外，據武漢市應急管理局今早通報，據統計，截至今天4時30分，武漢因災死亡6人，受傷218人；倒塌民房27戶85間，損壞民房130戶400間、塔吊2座、臨時工棚8000平方米。

15日一大早，武漢氣象台連發多個暴雨橙色預警。6時50分：預計未來3小時，武漢大部將有50毫米以上降水，伴有雷電，陣風7到9級。6時：未來3小時，黃陂、東西湖區有50毫米以上降水，伴有雷電，陣風7到9級。降雨將在下週一趨於結束，轉為多雲天氣。