快訊／因應疫情！全大運「13項賽事」延期舉辦…預計9月前辦理完畢

▲成大發言人李俊璋表示，全大運延期舉辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對行政院上午宣布因應疫情嚴峻，雙北提升防疫警戒為第三級，啟動嚴格管制措施，提升防疫規格。110年全大運執行委員會顧及眾多教練及選手之健康與安全，經裁判長共識及教育部體育署同意，宣布今日(15日)中午起，110全國大專校院運動會目前尚在辦理之4項賽事包括羽球、橄欖球、網球、射箭展期，併同之前宣布展期之8種9項賽事，待疫情和緩時舉辦，預計於110年9月前辦理完畢。