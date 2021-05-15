快訊／桃園也爆搶貨潮！全聯衛生紙、泡麵、罐頭、生鮮搶購一空

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於行政院15日上午宣布雙北市即日起至5月28升級為「三級防疫警戒」，鄰近的桃園市在中午開始各大賣場也湧入大批民眾搶購必要民生物資，桃園區全聯復興店還不到中午，熱門貨架上的衛生紙、泡麵幾乎被搶購一空！購物的連先生說，剛剛聽到行政院長宣布雙北進入第三級警戒，心想要趕快購買民生物資，一次購買一周所需，避免不必要的外出減少染疫機會。

▲針對雙北進入第三級警戒，鄰近的桃園市15日中午全聯桃園復興店也湧進大批搶購物資民眾，在收銀機前等候結帳。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲針對雙北進入第三級警戒，桃園市15日中午全聯桃園復興店也湧進大批搶購物資民眾，其中衛生紙幾乎被搶購一空。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市長鄭文燦14日宣布從15日晚間6時許包括舞廳等十大行業將暫停營業，行政院上午宣布雙北進入第三級警戒，市府預計下午3時起召開防疫整會議，預料將有另一波宣示。

▲針對雙北進入第三級警戒，桃園市15日中午全聯桃園復興店也湧進大批搶購物資民眾，其中泡麵架上幾乎都缺貨。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，因應桃園市也有可能進行另一波防疫整備，不少市民中午前搶在各大賣場搶購民生物資，其中衛生紙、泡麵最為搶手，攤架上幾乎都缺貨，另外罐頭、冷凍肉品與生鮮蔬食等也非常熱門，幾乎都被搶光，業者說，已通知鋪貨業者盡快補貨。

▲針對雙北進入第三級警戒，桃園市15日中午全聯桃園復興店也湧進大批搶購物資民眾。（圖／記者沈繼昌攝）

購物的不具名女子說，平常都會趁假日到賣購買民生必需品，沒想到這麼多人搶購物資，因此也被感染多買了些吃的喝得等物資，至少可以一週以上不出門；連先生也說，剛剛聽衛福部長陳時中宣布雙北進入第三級警戒，趕緊出門買東西，未料早已擠進大批採購民眾，他與太太買了大概一至兩週民生物資，短時間不必再擠菜市場了，避免染疫風險。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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