　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／桃園也爆搶貨潮！全聯衛生紙、泡麵、罐頭、生鮮搶購一空

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於行政院15日上午宣布雙北市即日起至5月28升級為「三級防疫警戒」，鄰近的桃園市在中午開始各大賣場也湧入大批民眾搶購必要民生物資，桃園區全聯復興店還不到中午，熱門貨架上的衛生紙、泡麵幾乎被搶購一空！購物的連先生說，剛剛聽到行政院長宣布雙北進入第三級警戒，心想要趕快購買民生物資，一次購買一周所需，避免不必要的外出減少染疫機會。

▲針對雙北進入第三級警戒，鄰近的桃園市15日中午全聯桃園復興店也湧進大批搶購物資民眾，在收銀機前等候結帳。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對雙北進入第三級警戒，鄰近的桃園市15日中午全聯桃園復興店也湧進大批搶購物資民眾，在收銀機前等候結帳。（圖／記者沈繼昌攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲針對雙北進入第三級警戒，桃園市15日中午全聯桃園復興店也湧進大批搶購物資民眾，其中衛生紙幾乎被搶購一空。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對雙北進入第三級警戒，桃園市15日中午全聯桃園復興店也湧進大批搶購物資民眾，其中衛生紙幾乎被搶購一空。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市長鄭文燦14日宣布從15日晚間6時許包括舞廳等十大行業將暫停營業，行政院上午宣布雙北進入第三級警戒，市府預計下午3時起召開防疫整會議，預料將有另一波宣示。

▲針對雙北進入第三級警戒，桃園市15日中午全聯桃園復興店也湧進大批搶購物資民眾，其中泡麵架上幾乎都缺貨。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對雙北進入第三級警戒，桃園市15日中午全聯桃園復興店也湧進大批搶購物資民眾，其中泡麵架上幾乎都缺貨。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，因應桃園市也有可能進行另一波防疫整備，不少市民中午前搶在各大賣場搶購民生物資，其中衛生紙、泡麵最為搶手，攤架上幾乎都缺貨，另外罐頭、冷凍肉品與生鮮蔬食等也非常熱門，幾乎都被搶光，業者說，已通知鋪貨業者盡快補貨。

▲針對雙北進入第三級警戒，桃園市15日中午全聯桃園復興店也湧進大批搶購物資民眾採購。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對雙北進入第三級警戒，桃園市15日中午全聯桃園復興店也湧進大批搶購物資民眾。（圖／記者沈繼昌攝）

購物的不具名女子說，平常都會趁假日到賣購買民生必需品，沒想到這麼多人搶購物資，因此也被感染多買了些吃的喝得等物資，至少可以一週以上不出門；連先生也說，剛剛聽衛福部長陳時中宣布雙北進入第三級警戒，趕緊出門買東西，未料早已擠進大批採購民眾，他與太太買了大概一至兩週民生物資，短時間不必再擠菜市場了，避免染疫風險。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►桃園10大行業全面停業　聯合防疫稽查宣導漏夜啟動

►影／女嬰連著胎盤遭棄垃圾車　32歲狠母「很掙扎怕養不起」

►師生匡列71人一採陰！桃園某國小1學童確診　補習班也匡列70位

ET快訊
快訊／陳時中宣布：自費AZ疫苗暫停預約
三總醫護染疫　莊人祥強調「非院內感染」：參加進香活動確診
LIVE／北市爆89例三級警戒　柯文哲記者會說明
3大群聚和諾富特同源！陳時中：有一株強勢變異株在裡面流竄
雙北三級警戒　總統蔡英文提醒兩重點
最新！萬華、羅東、蘆洲全是英國變異株「與諾富特同」
雙北「禁室內5人、室外10人」聚會　陳時中：違規最重處30萬
快訊／高雄祭「雙北禁足令」！　不鼓勵公務員私下到雙北
萬華旅客「搭自強號」回台南疑染疫！陳時中證實：剛採檢確診
快訊／新北75人確診！　興仁花園夜市開第一槍宣布停業
雙北三級警戒！KTV、健身房等室內場所全關　「全國限制措施」
快訊／暴增180例本土！　台北市89人、新北市75人占比最高
LIVE／雙北熱區篩檢陽性率高　陳時中最新說明
快訊／侯友宜：其他區確診「不低於蘆洲」　隨時準備高風險區封鎖
LIVE／本土單日爆增180例！高雄準3級警戒　陳其邁說明
廣播車「賣葡萄的OO中鏢」公布人名！　確診母「非常傷心」
口罩要戴2層！　美醫師：台灣防疫觀念「停在去年」
快訊／侯友宜下令新北餐飲業梅花座、實名制　做不到就停到5/2

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

180例本土「多數和熱區有關」　陳時中坦言：這次非常難調查

陳時中暫不接種AZ疫苗第二劑！「撐到新貨到達我才會打」

快訊／全台「世界健身World Gym」關閉！　基隆市府協調業者配合

三總醫護染疫　莊人祥強調「非院內感染」：參加進香活動確診

不斷更新／40所大專院校「彈性遠距」懶人包　時間、方式一次看　

AZ疫苗單日打3.2萬劑再創新高！陳時中：自費暫停預約「等下一批」

第四級標準「連7日達百例」　陳時中下午急更正：講錯，是14天

上午在政院講錯四級標準！陳時中：連續14天達百例就進四級

彰化連3天全縣大消毒　夜市、商圈、學校、車站已完成465處

雙北防疫升級　新光三越、SOGO關閉兒童遊戲區

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

夏娃陳庭妮！林柏宏溫昇豪選她一起無人島　「媽媽是職業？」劉冠廷注音聯想大爆發

雲林街道驚見花盆「奪命血滴子」　專刺路過車輪胎...受害車主提告

以色列、巴勒斯坦「衝突升溫」　千枚飛彈對轟！14F高樓被炸爛

路人站斑馬線中央「想過又不敢過」　騎士停車卡位幫開路：快過去啦！

徐凱希不忍了！宣戰黑粉「你們真的惹錯人」 熊熊怒曝「被罵這2字次數」提告全賠可賺600萬

180例本土「多數和熱區有關」　陳時中坦言：這次非常難調查

陳時中暫不接種AZ疫苗第二劑！「撐到新貨到達我才會打」

快訊／全台「世界健身World Gym」關閉！　基隆市府協調業者配合

三總醫護染疫　莊人祥強調「非院內感染」：參加進香活動確診

不斷更新／40所大專院校「彈性遠距」懶人包　時間、方式一次看　

AZ疫苗單日打3.2萬劑再創新高！陳時中：自費暫停預約「等下一批」

第四級標準「連7日達百例」　陳時中下午急更正：講錯，是14天

上午在政院講錯四級標準！陳時中：連續14天達百例就進四級

彰化連3天全縣大消毒　夜市、商圈、學校、車站已完成465處

雙北防疫升級　新光三越、SOGO關閉兒童遊戲區

王柏融扛第4棒砲轟前隊友　本季第2轟出爐

180例本土「多數和熱區有關」　陳時中坦言：這次非常難調查

陳時中暫不接種AZ疫苗第二劑！「撐到新貨到達我才會打」

快訊／全台「世界健身World Gym」關閉！　基隆市府協調業者配合

快訊／北市爆89例開三級警戒　柯文哲：儘量留在家裡不在外吃東西

疫情警戒升3級！外媒教你「回家12步」　防疫做好病毒不進門

宜蘭景點、活動封閉停辦一覽！太平山即起封閉至5／28　夜市全面停辦

三總醫護染疫　莊人祥強調「非院內感染」：參加進香活動確診

不斷更新／40所大專院校「彈性遠距」懶人包　時間、方式一次看　

AZ疫苗單日打3.2萬劑再創新高！陳時中：自費暫停預約「等下一批」

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

生活熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

雙北三級警戒「民憂會封城」　陳時中曝四級標準

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

本土狂爆180例「雙北升3級警戒」　措施一次看

雙北以外都二級！陳時中：二、三級地區民眾不要移動

4天增64本土「不升第三級？」　陳時中回應了

單日增180例「萬華狂爆43例」　陳時中：大部分是工作者

單日新增180例！陳時中：43例在萬華

更多熱門

相關新聞

體育署：全大運4項正進行賽程今午後停辦

體育署：全大運4項正進行賽程今午後停辦

台灣疫情進入嚴峻，單日新增180例確診，雙北進入三級警戒，目前還正進行的台南全大運，稍早也宣布賽程到今(15)日中午為止，其他未完之賽程一併展期辦理，體育署也做出相關回應。

西螺東南觀光夜市僅休市1日！規模逾500攤位

西螺東南觀光夜市僅休市1日！規模逾500攤位

正妹主播、愛莉莎莎列防疫重點

正妹主播、愛莉莎莎列防疫重點

本土疫情速升溫 國安基金密切關注週一開盤

本土疫情速升溫 國安基金密切關注週一開盤

疫情升溫！杜汶澤「作為過來人」喊話台灣人

疫情升溫！杜汶澤「作為過來人」喊話台灣人

關鍵字：

影音新冠肺炎疫情桃園市全聯搶購民生物資

讀者迴響

熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

口罩要戴2層　美醫師：台灣防疫「停在去年」

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

「熱吻茶室闆娘」苦主男現身　一句話嚇壞眾人

雙北三級警戒「民憂會封城」　陳時中曝四級標準

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

本土狂爆180例「雙北升3級警戒」　措施一次看

更多

最夯影音

更多
地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家
女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面