女嬰連著胎盤遭棄垃圾車　32歲狠母「很掙扎怕養不起」

▲桃園市13日凌晨驚傳甫出生女嬰還連著胎盤被棄置桃園區中華路上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

1名出生未久的女嬰13日凌晨被路人發現棄置在桃園區中華路上垃圾桶旁，女嬰哭聲嘹亮引起路人注意，警方據報後到場後先將女嬰緊急送醫，所幸健康情況良好並無大礙，再依監視畫面找到女嬰生母是菲籍女移工，她驚魂未定聲稱「怕生下來養不起」才決定丟棄，警方偵訊後依遺棄罪嫌將生母函送偵辦。

▲桃園市13日凌晨驚傳甫出生女嬰還連著胎盤被棄置桃園區中華路上，警方透過監視畫面查出生母生母。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有民眾在Dcard上發文「每個人來到這世界的命運都不同，她也是」，這則發文引起網友注意，桃園警分局接獲報案立即趕往女嬰遭棄置的中華路上查看，發現女嬰頭髮還濕濕的，被藍白相間的提袋包著，身上還連著胎盤，顯示是剛出生未久，警方通知消防人員協助，將女嬰送醫急救，所幸健康狀況還不錯，沒有生命危險。

▲桃園市13日凌晨驚傳甫出生女嬰還連著胎盤被棄置桃園區中華路上，員警趕往現場勘查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，警方事後調閱監視器，查出女嬰生母是32歲的菲籍女移工，她還很虛弱地坦承確實是她將女嬰丟棄街頭，因為「生下來怕養不起」才決定丟棄，心裡其實很掙扎，警方訊後依遺棄罪嫌將其函送桃檢署偵辦。

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