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桃園10大行業全面停業　聯合防疫稽查宣導漏夜啟動

▲桃園市警局長陳國進14日晚間會同市府等單位在中壢區網咖進行聯合家茶與宣導配合防疫，15日晚間6時起將暫停營業至6月8日，籲請業者配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局長陳國進14日晚間會同市府等單位在中壢區網咖進行聯合家茶與宣導配合防疫，15日晚間6時起將暫停營業至6月8日，籲請業者配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

配合桃園市升級防疫措施，市府警察局、消防局與經發局等局處14日晚間舉行聯合稽查，籲請業者配合防疫，這段期間包括舞廳、舞場、酒家業、特種咖啡茶室業、夜店業、視聽歌唱業、三溫暖業、資訊休閒業、電子遊戲場業等十大特定行業場所，自5月15日18時起至110年6月8日期間暫停營業，籲請業者配合防疫，業者聽取宣導後均表示將全力配合市府各項防疫規定。

▲桃園警分局會同市府聯合稽查小組在桃園區進行聯合稽查防疫宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園警分局會同市府聯合稽查小組在桃園區進行聯合稽查防疫宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局局長陳國進14日晚間9時許會同市政府聯合稽查小組與中壢警分局等單位，在中壢區針KTV、網咖等業者進行說明勸導，市府為防治新冠肺炎，將公告桃園市自15日晚間6時起至6月8日期間暫停營業，建請店家業者做好防疫措施，並配合市府防疫措施。

▲平鎮警分局會同市府聯合稽查小組在平鎮區酒店進行聯合稽查防疫宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲平鎮警分局會同市府聯合稽查小組在平鎮區酒店進行聯合稽查防疫宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，桃園、八德、平鎮、楊梅、龍潭、龜山、大園、蘆竹、大溪等分局，也配合聯合稽查小組在轄區進行宣導，籲請業者配合暫停營業，桃園市警局長陳國進指出，近日國內疫情嚴峻，部分特定行業成為防疫破口，造成本土確診案例激增，引發社會恐慌，為避免類似情事發生，警方將會同桃園市政府衛生局、桃園市經發局等單位加強防疫稽查工作。

▲八德警分局會同市府聯合稽查小組在轄區聯合稽查，籲請業者配合防疫措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲八德警分局會同市府聯合稽查小組在轄區聯合稽查，籲請業者配合防疫措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，警方與聯合稽查小組軒進行柔性勸導，籲請店家、消費者彼此心戶配合，配合政府防疫措施，桃園市警局呼籲，防疫期間會持續配合主管機關追蹤違規者，請受居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定；另特定行業違反公告且拒絕改善者，將依傳染病防治法第70條第 1項第3款規定處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，籲請民眾切勿以身試法。

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