客運、火車退票辦法出爐！5／15前購買車票臨櫃「免手續費」

▲統聯客運開放退票免手續費。（圖／統聯）

記者李宜秦／台北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，雙北市今日起升級為第三級警戒階段，統聯客運今日於官網公告，凡持於110年5月15日（含當日）以前購買之車票，於110年5月15日13:00起至統聯客運臨櫃辦理退票，免收退票手續費。

統聯客運指出，車票須於當日班次開車前30分鐘前往臨櫃辦理退票，已於110年5月15日13:00前辦理退票者，恕無法退還退票手續費。

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持超商7-ELEVEN車票至超商ibon機器退票仍須扣收退票手續費，請改至統聯客運臨櫃辦理，即可不收退票手續費。代售處可接受原代售處購買之車票辦理退票，或可改至統聯自營站辦理退票。

而110年5月15日前購買網路刷卡交易之車票，尚未取票者，可擇日至臨櫃取票辦理退票不扣退票手續費。

▲台鐵車票退票辦法已公告於官網。（圖／記者呂佳賢攝）

另外台鐵局也提供「個人票及團體票退票措施」，只要持於「110年5月12日(含當日)以前購買至6月9日(含當日)」期間的個人票，若辦理退票免收手續費，退票期限依現行規定，需於當次車開車前辦理。已辦理退票者，得憑退票證明退還手續費。

而退票方式比照颱風天辦理，若在超商或郵局等代售通路退票，須扣收退票手續費；至車站窗口退票免收手續費；已完成網路付款而未取票車票者，需至網站完成信用卡付款取消，退票手續費款項，將於次月退還至旅客信用卡帳戶。