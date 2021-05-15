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為「搶口罩」爆肢體衝突！全聯湧大批人龍　民眾狂搶防疫物資

▲▼新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，民眾再度湧進賣場採買物資。（圖／記者張舒芸攝）

▲新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，民眾再度湧進賣場採買物資。（圖／記者張舒芸攝）

記者李宜秦／台北報導

本土疫情多點爆發，昨日單日就暴增180人確診，行政院今（15）日一早召開記者會，宣布雙北市升為第三級防疫警戒。受到疫情升溫影響，賣場、藥局等再度湧現搶購口罩人潮，甚至有民眾因搶購爆發肢體衝突。

全聯湧現搶購物資人潮，購買者都需登記電話與名字，而藥局也湧入人龍搶購口罩，目測每人都至少買了4、5盒以上，酒精則是人手2瓶，搶購人潮排到店外，甚至有民眾因為人潮太擁擠，爆發肢體衝突，搶口罩人龍也導致想買奶瓶、奶粉等其他生活物品的民眾無法入店。

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▲▼新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，民眾搶買口罩。（圖／記者張舒芸攝）

▲▼民眾搶買口罩。（圖／記者張舒芸攝）

▲▼新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，民眾搶買口罩。（圖／記者張舒芸攝）

指揮中心指揮官陳時中宣布雙北升為三級防疫警戒，休閒八大場所即期關閉，其他場所從下午4時開始執行，實施時間到5/15~5/28，外出時要強制戴口罩，也要停止室內5人、室外10人以上社交聚會。

陳時中表示，因為疫情一直在升高，原本二級警戒，今天有180例本土、5例境外，熱區陽性篩檢率也偏高，從0.5%變成3~5%，看得出來新北市、台北市萬華區都有相當風險，需要有社區警戒才能控制疫情。因此，在全國防疫上面，有幾點呼籲。

一為全國娛樂場所關閉、二為全面停止進香團與遶境活動，在教堂公廟需要落實實名制、加強傾銷，中小學停止對外開放，社團交接停止辦理。雙北升到三級警戒，時間從5/15至5/28，先試行兩個禮拜。

▲▼新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，民眾再度湧進賣場採買物資，家樂福新店安坑安康二店。（圖／記者湯興漢攝）

▲賣場物資被搶購一空。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中表示，防疫相關規範為減少流動風險、降低聚會規模、餐飲食連制、強化防疫新生活。外出時要強制戴口罩，停止5人、室外10人以上社交聚會，營業場所洽公場所落實人流管制，要戴口罩保持社交距離，需要強制來執行，職場與工作處所，要持續遵守企業防疫指引規定。

而餐飲業要落實防疫措施，如果無法落實就要外帶，若無法落實防疫措施就要停業，婚喪禮要落實時連智並加強清潔消毒，公共場域大眾運輸也要加強清消頻率。

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