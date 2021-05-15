國中會考南投1考生發燒！查無接觸旅遊史　考試後就醫

▲國中會考登場，南投副縣長陳正昇巡視考場防疫措施。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

國中教育會考今明兩天舉行，南投縣內8考場4千多名考生，今早傳出有1名考生發燒，緊急啟動備用考場，所幸該生並無接觸旅遊史；副縣長陳正昇則到2考場巡視，指各考場都設置第二類備用試場，分區分流安置因發燒、呼吸道疾病等具感染可能的考生，確保應考環境安全衛生無虞。

陳正昇上午由教育處長陸正威陪同巡視中興高中、草屯商工兩處考場；因應防疫政策執行，每間試場教室冷氣全面開放，前、後門保持關閉，但開啟4個角落之門窗各5至10公分，以維持適度通，每間試場教室也都已經消毒，所有人員進入考場除必須戴口罩，也配合酒精消毒及量測體溫，雖不開放家長陪考，但考場均駐有服務隊協助任何有狀況的考生。

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▲國中會考登場，南投副縣長陳正昇巡視考場防疫措施。（圖／南投縣政府提供）

南投縣教育處表示，今天會考首日各考場有1名考生出現發燒症狀，但調查後發現該生並無相關接觸或國外旅遊史，應只是單純感冒，除啟用備用考場供其繼續應試，今天試程結束後也會儘速就醫。

陳正昇說，各考場除設置第二類備用試場，安置出現發燒、呼吸道疾病等症狀考生，休息區也都擴大空間，拉大考生休息、用餐期間的社交距離，較密集處則設有防護隔板。

南投縣有8所國立高中職設置考場，共有4311位考生，會考成績單將在6月4日寄發及開放網路查詢。



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