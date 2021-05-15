防姦神器！男性「人與人的連結」插入就爆血　被陰道戳成千瘡百孔

▲南非女醫師研發防狼套，杜絕性侵。（圖／翻攝自tori.ng）

記者羅翊宬／綜合外電報導

女性出門在外，經常得警界周遭是否有心懷不軌的人士，否則如果不幸遭到惡狼性侵，恐怕一輩子都毀了！南非一名女醫師就考量到這一點，研發一款被稱作是「強姦斧」的防狼女用保險套，使用方法和一般男用保險套類似，若惡狼執意性侵，則陰莖在插入後將會被鋸齒緊咬，直到前往醫院才可能被安全取出。

綜合外媒報導，來自南非的女醫師葉勒斯（Sonnet Ehlers）於2005年專門為女性研發一款反制性侵的防狼保險套「強姦斧」（Rape-aXe），2010年南非舉辦世足賽時經實驗生產後對外免費提供3千多個，女性須得在被性侵前安裝在自己的陰道內，其內層中空，保留引誘男性插入的空間，防狼保險套的構造根據陰道壁仿製，內層設有多個鋸齒排列的鉤狀條紋。

▲防狼套設有2排鋸齒，狠狠咬住性侵犯的陰莖。（圖／翻攝自100feminin）

若男性想使用勃起的陰莖企圖對被害女性建立起「人與人之間的連結」，則陰莖在插入陰道壁時，會先慘遭防狼套的2排鋸齒割傷，在拉扯的過程中，防狼套會逐漸緊縮，男方在反抗的過程中往往無法輕易拔出，需要經過醫師的幫忙。

也因此，若男性因此前往醫院尋求幫忙，則相對可提高被逮捕的機率。

▲性侵犯的陰莖一旦遭到防狼套狠咬，就只能前往醫院接受專人拔除。（圖／翻攝自Award）

葉勒斯透露研發該款防狼套的契機，表示是依照過去諮詢曾遭性侵的受害者病患經驗所製造的，「那名受害女性曾對我表示，若是下面（指性器官）也像嘴巴一樣有牙齒的話就好，聽到她這句話後，頓時給了我無限啟發。」

該款產品為世人所知後，網站或論壇上充滿一片歡呼聲，網友們大都認為可以有效杜絕性侵。不過，也有網友認為該款產品可能造成負面影響，包括可能會在過程中因此激怒對方，為受害女性引來更加殘忍的暴力或虐待行為。

Sonnet Ehlers a créé un système anti-viol redoutable : un préservatif féminin avec des dents aussi tranchantes qu'une lame de rasoir. pic.twitter.com/O5HyX6JRMW — Brut FR (@brutofficiel) May 11, 2021

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