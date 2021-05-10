下班牽車驚覺綠炸！尪目睹「老婆坐別車偷吃」　崩潰拔槍斃了她

▲南非一名男子懷疑妻子和別的男人幽會，開槍射殺太太。（圖／翻攝Twitter@SAPoliceService）

記者吳美依／綜合外電報導

南非林波波省（Limpopo）發生一起可怕案件， 一名34歲男子下班後，來到公司附近的紹普萊特超市（Shoprite）牽車，竟發現老婆坐在另一名男子車內，疑似正在幽會。他盛怒之下拔出手槍掃射，最後丟下全身彈孔的妻子逃之夭夭。

綜合外媒報導，本案發生於6日下午，嫌犯把太太抓下車質問，雙方發生激烈爭執，他最後情緒失控，拔槍開火。而當時和受害者同車的男子早已逃離現場。

波洛夸内（Polokwane）警方接獲通報後，迅速趕到停車場，但32歲受害者已經倒在車內，沒有生命跡象，研判當場死亡。他們隔（7）日就循線逮捕嫌犯，並尋獲犯案凶器。

警方發言人莫哈佩洛（Motlafela Mojapelo）說，他們仍在釐清事發經過與確切殺人動機，但不排除朝家暴案的方向偵辦。他透露，嫌犯沒有流露悔意，且似乎有輕生念頭，同仁們也正針對手槍進行彈道測試，檢視此武器是否被用於其他犯罪行為。

此案震驚南非與波洛夸内社會，許多民眾對於這起性別暴力事件感到不滿，政治人物也紛紛出聲譴責。據悉，嫌犯預計很快出庭受審。

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