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北京父女3人中招！　源頭來自安徽...340人火速隔離檢疫

▲▼新冠肺炎疫情北京展開核酸檢測。（圖／CFP）

▲控管嚴格的北京出現零星本土感染個案，340人緊急篩檢隔離。（示意圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸安徽省爆發本土案例快破千例，疫情延燒到首都。北京市西城區最新消息指出，確認新增3名確診病患，並且是父女關係。事後追溯感染源發現竟然來自於安徽省確診患者，防疫人員針對父女3人社交糾處者，火速追出340相關人員檢疫隔離。

西城健康14日消息稱，北京市西城區疾控中心接到安徽省六安市金安區疾控中心轉來協查函，居住在西城區金融街街道西城晶華社區的同一家庭的3人，為安徽省六安市新冠肺炎確診病例的密切接觸者。

報導指出，3人是父女關係，父親在北京市其他區工作，2個女兒分別為北京市西城區宏廟小學低年級部校區一年級學生和惠澤幼稚園月壇園在園幼兒。當地政府立刻劃定3名密切接觸者所有接觸人員範圍，要求採取醫學隔離觀察措施，同時採集相關人員咽拭子標本340件，結果均為陰性。

▲▼2021安徽五月爆發本土疫情。（圖／翻攝 新京報）

▲目前安徽累積本土病例快要破千。（圖／翻攝 新京報）

目前，大陸本土感染病例開始出現，5月14日0時至19時，遼寧省營口市新增2例本土新冠肺炎確診病例和3例本土無癥狀感染者。

安徽衛健委官方微信消息，截至5月14日24時，安徽省累計報告本地確診病例996例。其中，14日0-24時，安徽省報告新增確診病例3例（合肥市1例，六安市2例），無新增疑似病例，新增無癥狀感染者7人（均在六安市）。

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