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疫情再延燒民眾怕爆！醫護粉專籲「做好4件事」：只有你能保護自己

▲國中教育會考15日登場，新冠肺炎疫情嚴重，考生全面戴口罩並手部消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲美的好朋友勸導大家現在一定要戴好口罩，保持好的防疫習慣。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情大爆發！14日單單一天再增180本土案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也緊急宣布，雙北從5月15日至28日提升至三級防疫警戒。對此，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」就發文，呼籲大家現在要做好4件事，「只要做到以上幾點，就很有機會可以避開染疫風險。」

記者會一公布單日確診180例本土，雙北又升上三級警戒，「MedPartner 美的好朋友」馬上發文，「新增 #180例本土，雙北直接升上 #三級警戒，現在你應該做以下幾件事……」，呼籲民眾做到4點，就有大機會避開染疫風險，4點則包括：

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1. 外出全程戴口罩
2. 停止室內五人、戶外十人以上聚會。最好是通通不要聚會！
3. 沒事就不要出門，出門只要接觸任何平面，就要徹底做好手部清潔
4. 立刻下載台灣社交距離APP，現在已經是社區傳播，下載就是保護自己保護別人

除了以上4點，MedPartner也表示，現在全國醫護正在面臨大量的可能感染者，風險跟壓力可想而知，「請在這段期間避免不必要的就醫，除非嚴重狀況不然別往急診跑。」直呼醫療人員是很稀缺的資源，若民眾有和感染者接觸史先不要自行就醫，要撥打1922「不然你可能害更多醫護和其他人員被隔離甚至染疫。」

MedPartner強調，「該怎麼做，就怎麼做。只要你不去直接或間接接觸確診者，確診者也沒辦法傳染給你。」誠懇希望大家維持好防疫習慣，才有辦法保護好自己，因為靠別人都沒有用，「真的已經開戰了，你各位乾洗手口罩還不拿出來，是要裸體上戰場嗎？台灣人，加油！」

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