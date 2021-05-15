母親節與獅子會確診者聚餐！鐵道局員工「隔天參加」30人會議

▲交通部鐵道局在板橋車站大樓內。（圖／記者謝婷婷攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣本土疫情每日確診人數屢創新高，《ETtoday新聞雲》掌握消息，交通部鐵道局一名員工在母親節時，和在獅子會的親戚（確診者）聚餐，隔天還參加大型會議。據悉，該名員工14日才接獲通知，立刻進行採檢並隔離，同時鐵道局也進行消毒作業。

該名鐵道局員工與在總統府工作的妻子，於母親節（9日）和獅子會確診成員的親戚參加家族聚餐。鐵道局員工10日到14日都正常上班，且10日還參加鐵道局30至40人的大型會議，會議時間約4小時，所有人都有佩戴口罩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於獅子會成員的親戚近日確診，該名鐵道局員工14日中午被通知，緊急離開並到醫院進行採檢，接著回到家中進行隔離。據悉，該名鐵道局員工所屬的辦公室樓層一半淨空，有先進行消毒作業；另外，同辦公室同事也立即返家，預計15日進行大消毒。

至於鐵道局員工的妻子部分，她14日主動向總統府告知親戚曾和獅子王（案1203）用餐，因此請假進行居家隔離。而該名總統府員工10日至23日曾和68名同仁接處，有接觸過的員工都已採取自主健康管理、即刻休假，並嚴謹掌握自身的健康情形。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘