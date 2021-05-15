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極樂高雄！護膚妹穿薄紗恐成防疫破口　警局長查排毒街：有戴罩？

▲高雄市警察局長黃明昭帶隊查排毒一條街 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市警察局長黃明昭帶隊查排毒一條街 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市傳出本土群聚感染首例，讓市警局繃緊神經，為防範發生類似萬華地區「阿公店」群聚，高雄市警察局長黃明昭帶隊前往三民一分局轄區裡被稱為「排毒一條街」的護膚按摩院，不過就在查其中一家店時，意外發現一個藏在鏡子後面的暗室，一名護膚小姐疑似躲在裡頭，還好有戴口罩。

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「這個還有四顆按鈕！」一名兩線四星的警官就在鏡子旁邊走來走去，就是要找到打開一面鏡子後頭的秘密，原來開關就藏在旁邊相當隱密的縫隙當中，他還刻意多試了幾次，終於讓他找到打開的正確按鈕，隨後2名警察走進鏡子背後的密室，發現密室其實是一個地下室，裡頭還有一名小姐，員警查了她的身分後，還要她記得戴口罩。

▲高雄市警察局長黃明昭帶隊查排毒一條街 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市警察局長黃明昭(左一)帶隊查排毒一條街 。（圖／記者吳奕靖攝）

同一時間局長黃明昭也在這個護膚按摩店的3樓，走進3樓就看到好幾個房間，一個一個打開之後，都有一位小姐，看起來就像是香港的「一樓一鳳」，不排除小姐就住在裡頭，黃明昭看得非常仔細，還不時提醒戴著口罩的小姐們要記得防疫。

黃明昭15日凌晨帶隊到高雄市三民區九如路，這裡是知名的「排毒一條街」，因為街邊林立著許多的「護膚按摩店」，老司機們都知道部分有做「人與人的連結」，就怕「萬華阿公店」的群聚感染在高雄市發生，而且沒有落實防疫實名制，所以黃明昭特別於14日晚間10點，要求分局臨時「加碼」行程。

▲高雄市警察局長黃明昭帶隊查排毒一條街 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市警察局長黃明昭帶隊查排毒一條街 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市警察局長黃明昭帶隊查排毒一條街 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲玻璃牆後面還藏有一個地下室密室，警察右手後方就是開關 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃明昭說：「因為最近疫情發生多起案例，護膚店也是高感染的地方，我們稽查依防疫措施辦理，還有針對客人跟小姐進行臨檢，來維護治安，而且這種店我們一定要求防疫，都是密閉的空間，如果你沒有防疫措施，最容易染疫」。

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