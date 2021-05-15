快訊／因應疫情大爆發！　盧秀燕宣布：台中市即起11大行業停業

▲盧秀燕宣布：台中市即起11大行業停業，市區內11處夜市、宗教活動也都要暫停。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

新冠肺炎本土案例頻創新高，台北市、桃園市、新竹市、基隆市都宣布八大行業停業。台中市盧秀燕今天舉行兵棋推演會議，宣布包含11大場所暫停營業、11處夜市暫停營業、宗教場所暫停團體活動且禁止大型遊覽車進入停放，原則實施至6月8日止，並視疫情發展滾動調整。

盧秀燕宣布三大措施，第一，11大場所即日起暫停營業。台中市轄內視聽歌唱業、三溫暖業、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業，自即日起暫停營業，原則實施至110年6月8日止，再視疫情發展滾動調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二，11處夜市即日起暫停營業。台中市管轄11處夜市自即日起至110年6月8日暫停營業，再視疫情發展滾動調整復業日期。11處夜市包括：西屯區逢甲觀光夜市、大甲區大甲蔣公路觀光夜市、中區中華路觀光夜市、北屯區昌平夜市、南區忠孝路觀光夜市、太平區長億夜市、東區旱溪夜市、北屯區太原觀光夜市、南區大慶夜市、清水區清水五權夜市 北屯區捷運夜市。

第三，宗教場所暫停團體活動且禁止大型遊覽車進入停放。台中市境內宗教場所即日起至110年6月8日「暫停團體活動」包括集體法會、進香遶境等活動，且周邊兩公里內進行交通管制，「禁止宗教活動之大型遊覽車進入及停放」，非屬宗教活動遊覽車經主管機關核准者不在此限，再視疫情發展滾動調整恢復日期。

此外，台中現有20家急救責任醫院，其中6家為重度級專責收治重症患者，12家為一般級及中度級專責輕症篩檢與收治醫院。另台中也推出「安心旅宿」，截至今年已有281家通過審查，共提供1萬5640間客房，可供居家檢疫或隔離者家屬及一般旅客入住，減少共居者感染風險。

茶樹精油乾洗手組，陪你一起防疫