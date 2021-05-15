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同島一命！呂秋遠10點建議「耍廢救台灣」　2萬人狂讚：被安慰了

▲▼新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，內湖好事多搶購人潮。（圖／記者謝盛帆攝）

▲疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，內湖好事多搶購人潮。（圖／記者謝盛帆攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣疫情大失控！陳時中今15日宣布，新增180例確診，雙北實施第三級防疫警戒。對此，律師呂秋遠提出10點建議，「呼籲大家同島一命，不要恐謊，只要忍耐半個月，宅在家耍廢，不要給病毒任何機會，往後就有機會恢復正常，這麼好的事情，不做嗎？」貼文一出後，立刻引起上萬網友按讚，「沒想到在家耍廢，追劇就能救台灣」、「心安了」。

呂秋遠表示，第三級防疫警戒下午就會在雙北市開始了，在這段期間內，外出要全程戴口罩、避免不必要移動、活動或集會、停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會和社交聚會。目前照常上班上課，但是要注意分流管制，餐廳、營業場所還是可以去，但是要實名制。

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呂秋遠強調，「現在我們同島一命，但是不要恐慌，恐慌不會讓事情更好，反正事實擺在眼前，最重要的是解決問題，而不是害怕與恐慌，病毒可以用科學解決處理，我們只是承平太久，忘記這世界比我們嚴重百倍的悲劇，到處都是而已。現在，我們來面對吧！」因此他提出10點建議，盼能讓大家安心：

▲▼新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，新莊家樂福啟動人流管制。（圖／記者姜國輝攝）

▲雙北進入防疫三級警戒，新莊家樂福啟動人流管制。（圖／記者姜國輝攝）

一、

本土病例有幾個，並不重要，不要被數字嚇到了。只要勤洗手、全程正確戴口罩、酒精消毒、盡量避免到公共場所，就可以幾乎避免不必要的風險。

二、

自我防護做好、盡量待在家裡，就是拯救台灣的最好方式。現在就當敵軍空襲，我們忍耐一下。

三、

忍耐半個月，完全忍耐，宅在家最好，每天耍廢，不要給病毒任何機會，往後就有機會恢復正常，這麼好的事情，不做嗎？

四、

家裡如果東西還夠，不要去搶購物資，像是衛生紙，這根本不能吃。現在去超市搶購物品，就是把超市的東西搬到自己家，他們會立刻補貨，然後把自己的現金放到超市的收銀裡，再把自己放在群聚危險高的地方而已，排隊怪可怕的。

五、

現金很重要，不要亂花，必要時先用信用卡消費。這陣子，非必要的開銷也盡量減少，因為接下來半個月的疫情會讓股市沒辦法太好，而且也可能會沒有收入。

六、

不要轉貼任何非指揮中心發出的訊息，許多的訊息都是假的。嚇到自己也就算了，影響公共秩序可是犯法的。

七、

安心過生活。只要按照科學方法與步驟，病毒沒有人類聰明，病毒只會感染不遵守科學方法的人，即便感染人數增加，只要我們做到該做的防護措施，病毒是無法入侵到我們身上的。

八、

國產疫苗七月就會來了，現在AZ疫苗的施打率也都在上升，還會陸續補貨，至少可以有七成的防護率，還能百分之百預防重症，請不要過度擔心。

九、

如果有經濟上的困難，請一定要跟社會局說，但是千萬不要絕望。錢是用來解決民生問題的，如果吃飯還可以，其他的付不起就算了，反正也不會怎樣，不要因為這樣而對人生沒有信心。活下來就有機會！

十、

保持信心，沉穩面對即將來的風暴。台灣人的自律與堅韌，在病毒肆虐的時候，才是時窮節乃見的時候，我們一起打贏這場戰爭，也讓侵略者知道，我們不會是好惹的。

貼文曝光後，立刻引起上萬網友讚爆，「每次看律師的文章心裡都會安靜下來」、「沒想到在家耍廢，追劇就能救台灣」、「心安了」、「謝謝律師每次都出來安民心又很公道！」、「謝謝您的文字力量」、「正面思考真的很重要啊！」、「被安慰了！台灣加油」。

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