本土疫情嚴峻　彰化師大宣布17日改採遠距教學

▲彰化師大將實施線上教學。（圖／翻攝GoogleMap）

記者李忠憲／彰化報導

彰化師大為因應國內疫情持續嚴峻，宣布17日全面啟動遠距教學等生及防疫措施，至5月30日前所有課程均採線上教學，若無法採取線上教學或第一周準備不及，可擇期補課。另外，校園不對外開放，並要求盡量不要群聚等，希望師生一起落實抗疫，讓疫情減緩。

彰化師大昨日深夜緊急公布防疫措施，因近日國內多起本土確診個案發生且蔓延到彰化，即日起本校實施以下升級防疫措施，敦請各單位務必配合，以全力同心防疫。

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校方表示，自 5 月 17 日起至 5 月 30 日止，所有課程（日間學制、夜間在職學制)採行全面線上教學。若因課程性質確實無法採取線上教學，或第一週（5/17-5/23）準備不及，教師可擇期補課。有關普通體育課程（體能類型），請參閱體育室公告事項。

另外，5 月 15 日起校園實施校園管制，暫停對外開放。教職員工及學生進校園經防疫站量測體溫、體溫正常後以刷卡感應或手機掃描 QR CODE 登錄【彰化師大 PassTix】擷圖入校落實實聯制。洽公者需出示身分及相關證明文件（如開會通知、邀請函、電郵、訪客證、工作證或其他證明等文件），無證明文件者由受訪單位派員至進出口確認身分後始得進入。

校方提醒， 5 月 15 日起非必要情形儘量不要群聚，一同遵守防疫規定，以降低染疫風險。一般社團活動停辦或改為線上辦理。關閉學生活動中心社團活動場地;學務處醫護室持續提供服務不打烊。 即日起本校餐廳桌面上設置隔板隔離，鼓勵外帶餐點。 如需要內用餐點，需採一人一桌。今天上午，環安中心將進行校園公共區域擴大消毒作業。

校方提醒，目前疫情嚴峻全校師生更要互相關心、落實健康管理及通報機制、養成良好防疫生活型態。出門應全程配戴口罩、勤洗手、保持社交距離，並注意是否出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀。如出現疑似症狀，應確實配戴醫用口罩，儘速至附近社區採檢醫院就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具並通報學務處醫護室；就醫時，應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否出現其他人有類似症狀；返家後亦應佩戴醫用口罩，請假在家休息不要上班不要上課避免外出。

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