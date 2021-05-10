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台中頭汴坑溪2死認定「溺水意外」　檢開死亡證明將簽結

▲▼台中頭汴坑溪溺水意外，死者7歲男童與父親合照。（圖／家屬提供）

▲7歲男童溺水死亡，父親指控是陳男拉腳害命，但檢方相驗後初步排除。（圖／家屬提供）

記者李忠憲／台中報導

檢警偵辦太平汴頭坑溪溺水2死命案，李姓男童父親指控同樣溺水的陳姓男子拉兒子的腳才會雙雙溺斃，但陳妻提出溺水時的關鍵照片，認為2人有相當距離，陳男根本無法拉腳。檢警相驗後，發現男童腿部沒有明顯抓痕，認定2人均是溺水意外死亡，如果沒有其他新事證，此案將就此簽結。

9日中午，李家一家6口約陳姓友人夫妻到頭汴坑溪喝酒烤肉。陳男先到一旁深潭下水游泳，李家7歲2兒子見狀也走到岸邊，卻因腳踩到青苔不慎落水。李父立刻下水救兒子，然而，會游泳的陳男可能不黯水性，也出現溺水狀況，最後李童與陳男雙雙陳入水面。消防隊到場搜救雖順利拉起2人並緊急送醫搶救，最後仍分別宣告不治。

李姓男童父親當時就透過媒體質疑，兒子是遭陳男拉腳才會溺斃，將對陳男家屬提告求償。陳妻今天原本表示不清楚，但在檢警相驗結束後，立刻出示溺水時拍得的現場照片，表示「不能接受這樣的指控」。她反駁李父說法，認為從畫面上來看，2人有相當距離，陳男根本沒辦法拉到李童的腳，但她對於當時情況並不瞭解，只能交由司法定奪。

▲▼台中李姓男童與陳姓男子溺水畫面曝光。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼陳妻出示事發時的現況照片，反駁丈夫拉腳之說。（圖／記者李忠憲攝，家屬提供）

▲▼台中李姓男童與陳姓男子溺水畫面曝光。（圖／記者李忠憲翻攝）

據了解，檢警相驗後發現，李童的雙腳並沒有明顯抓痕及外傷，經詢問在場人士後，排除有拉腳的狀況，初步認定2人都是溺水死亡，屬於意外。由於雙方家屬都表示沒有意見，檢察官立刻開立死亡證明給雙方家屬。

至於陳妻出具的關鍵畫面，檢警也認為，既然2人都是意外死亡，照片就沒有那麼重要，也不需要列為重要事證。如果沒有其他新事證出現，檢察官將以「意外」簽結。

中檢表示，此案是否以意外簽結，目前無法說明，但李童家屬質疑陳男拉腳部分，檢察官會持續了解；李童家屬如對陳男提告，也會依法偵辦。

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