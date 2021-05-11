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獨／台中最危險水域民眾照去　救生教練：玩水一定要戴浮具

▲▼頭汴坑溪意外頻傳，居民喊，「真的不要再來了」。（圖／記者白珈陽攝）

▲頭汴坑溪名列台中11處危險水域之首，意外頻傳。（圖／記者白珈陽攝）

記者李忠憲／台中報導

台中太平頭汴坑溪玩水釀2死，現場有救生圈卻無人使用，錯失搶救良機。資深水域救生教練強調「玩水一定要攜帶浮具！」等消防隊趕到「打撈」已來不及！他也呼籲教育部，國中小游泳課程應強制搭配水中自救課程，從小建立觀念，遇到狀況時才懂得自救及救人。

太平頭汴坑溪日前發生李姓男童與陳姓男子在深潭溺水送醫不治，李童父親指控陳男拉兒子的腳才會雙雙溺斃，但陳妻提出溺水時的關鍵照片，認為2人有相當距離，陳男根本無法拉腳。檢警相驗後，發現男童腿部沒有明顯抓痕，認定2人均是溺水意外死亡，如果沒有其他新事證，此案將就此簽結。李妻也表示，人都死了，不會提告。

▲▼台中李姓男童與陳姓男子溺水畫面曝光。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲救生教練從照片研判，民眾對於玩水的危險性不在乎，才會導致憾事發生。（圖／家屬提供）

然而，頭汴坑溪已列為台中市11處危險水域之首，近年來溺水意外頻傳，卻仍有不少民眾趨之若鶩去玩水烤肉。相關單位勢必要好好研擬對策，更要加強民眾水域安全觀念，才能避免憾事。

資深水域救生教練表示，從現場狀況研判，陳男應該是滑下去慌張，身上又穿著衣服，即便會游泳，但畢竟不是專家，要游泳上來恐怕有困難。現場水深有3、4米深，可能水性不好，下去又慌張。至於新聞提到男童遭男子拉腳，如果男子因為慌張上不來，有可能抓到東西就不會放手。但法醫檢查男童的腿沒有抓痕或勒痕，這就很難斷定。但依現場判斷，失足落水加上青苔爬不上來應該是主因。

他表示，從陳男妻子拍下的照片來看，水中3人都離岸邊不遠，如果岸邊的人有即時正確救援，應該可以救上來。另外，照片中爸爸已抱到小孩，其實可以將小孩往前推卻沒做。可能爸爸腳也踩不到底，準要要溺水，自身難保才沒做。在瀕臨溺水時，會做出什麼事情沒有人可以判斷。但是，自己意識到必須活下來時，會變得很自私，這是一定的。自己如果都活不下來了，都慌掉了，哪會想到要把孩子往前推。

教練也說，事發當下岸邊有人，除了立刻打119，其實可以先自行救援。岸上的人如果找不到繩索，可以用外套、衣服、褲子等可以延伸的東西綁起來，當作緊急處置的延伸繩索。也可蒐集現場礦泉水瓶把水倒掉鎖住瓶蓋丟過去，只要能讓人浮在水面上都有救。

▲▼頭汴坑溪意外頻傳，居民喊，「真的不要再來了」。（圖／記者白珈陽攝）

▲頭汴坑溪溺水現場告示牌，就掛有救生圈，卻無人使用。（圖／記者白珈陽攝）

他強調，玩水一定要自備「浮具」！這很重要！他最近在台灣環島走一圈，去跟各縣市的救生教官見面敘舊，場合不是海邊就是湖邊、溪邊。發現只要是公共場所比較危險的地方，消防單位都會放繩索、救生圈甚至還有專業救生繩帶。這事件現場有放救生圈，竟然沒人去拿，他覺得很奇怪。可能是他們對於玩水危險性不在意，所以沒特別注意導致，這部分是需要加強宣導。

教練重申，浮具是重點，不管溪流也好，海邊也好，自備浮具是很基本的戶外安全原則。只是，民眾講歸講、聽歸聽，不當一回事，蠻令人遺憾！只要有浮具，你喝多少水，不要沉下去，都可以獲救。沒有浮具，就只剩下打撈，正常人4到6分鐘沒急救就掛了，哪可能活得下來。

他也說，我們的教育是很糟糕的，雖然小學開始推廣學游泳，小學要學會游25米，國高中要學會50米。大家都只教他們游泳，卻沒有順便教水中自救。他認為水中自救事實上跟游泳課蠻搭的，教游泳時順便教水中自救，還有基本的自救救生，讓他們懂得運用各種物品去進行救援。

他希望教育部不要一天到晚想些奇奇怪怪的，像這個東西他們根本不在乎。希望教育部可以下令，將水中自救救生強制搭配國中小的游泳技能學習課程做配套，這非常重要！你學會游泳又怎麼樣，就是因為他會游泳，去了之後又因為身體、天氣不適、抽筋等等，狀況一發生，結果不懂自救，旁邊的人也不懂怎麼救人，憾事就是這樣才會發生。

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