直擊／國中會考登場！考場人員戴防疫面罩　周邊攤商也準備酒精

▲國中會考第一天登場，考場人員戴口罩及面罩防疫，考生也戴口罩並配合量測體溫入場。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

110年度國中教育會考今（15）日登場，由於防疫規定禁止陪考，不過仍有不少家長送孩子到考場門口，並且特別提早到場作準備；而校門工作人員除了戴口罩，也戴上防疫面罩；考生在抵達時除了出示准考證，也必須佩戴口罩，並配合量測體溫才能入場。

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▲國中會考第一天登場，考場人員戴口罩及面罩防疫，考生也戴口罩並配合量測體溫入場。（圖／記者林育綾攝）

國中教育會考今（15）日上午8點20分開始進行第一節社會科考試說明，而在台北師大附中考場，不少考生在上午7點30分就陸續抵達。雖然防疫規定禁止陪考，仍有不少家長送孩子到考場門口才離去；有家長表示，多少會擔心，畢竟國中這年紀還小，「但也得讓他面對人生第一次魔王關」。

▲家長禁止入場陪考，僅能送孩子到門口。（圖／記者林育綾攝）

而在防疫上，不少考生表示除了戴口罩之外，也自行攜帶酒精；就連周邊販賣考試用品的攤販，也備妥酒精，讓前來買筆和文具的考生噴灑消毒。另有家長認為，雖然疫情緊張，但台灣防疫一直都相當不錯，目前也僅是少數人（感染），因此對於會考不會過度擔心。

▲▼周邊攤商自備酒精幫來購買的考生消毒。（圖／記者林育綾攝）