20萬考生上陣！國中會考首日考「社數國寫」　全員量體溫、戴口罩入場

▲國中教育會考登場，各校出動體溫監控儀器並消毒。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

在嚴峻疫情的考驗下，110年國中會考今（15日）舉行。全國逾20萬名考生分別在18個考區、225個考場應試。會考首日登場的科目為社會、數學、國文、寫作，考生進入考場前須進行體溫量測，請遵照各考場學校動線進場，體溫過高者（額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度）不得進入。

因應疫情，全國試務會規劃相關防疫措施，以各項防疫措施包括，全程戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風、英語（聽力）考試照常施測、維持試場通風並加強消毒、管制考場進出場動線等。

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疫情下，考生如何因應？

居家隔離、居家檢疫及自主健康管理期間涵蓋考試日期者，一律不得參加考試，得參加5月29日、30日補考。倘有私自參加考試情事，經查證屬實後，除應由主管機關依法處置外，比照「110年國中教育會考違規處理要點」第三點，取消考試資格且不予補救。

防疫規定？

考生進入考場時，須戴口罩並配合體溫量測，如故意不配合者，禁止進入考場。考生進入試場時須戴口罩，未戴口罩者不得進入試場。監試委員得請考場試務中心派員協助勸導，經勸導或處理仍故意不佩戴口罩者，禁止進入試場。

考生於試場內考試期間應全程戴口罩，監試委員核對考生資料時，須配合監試委員指示，暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。屢經勸導仍故意不戴口罩或故意不配合查驗身分者，依「110年國中教育會考違規處理要點」第十二點，該科考試不予計列等級或級分。

會考加強3項防疫作為？

一、 增加考場內設置酒精及乾洗手等防疫物資及定點數量，以維持手部清潔。

二、 增加洗手臺及廁所的清潔消毒頻率，並於考試當日結束時，再次消毒。

三、 加派工作人員、增加巡區頻率、防疫協助及提醒參加人員全程佩戴口罩。

什麼不能帶？

為避免違反試場規則而影響考試結果，考生應於考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則。

非應試用品，包括妨害考試公平之用品：如教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等；或行動電話、穿戴式裝置（如：智慧型手錶、智慧型手環等）、計算機、電子辭典、多媒體播放器材（如：MP3、MP4等）等皆不可攜入試場。

若不慎將非應試用品攜入試場，應於考試開始前放置於試場前後方，且電子產品須先關機或拔除電池，不得於考試期間發出聲響或影響試場秩序。考試期間，隨身放置非應試用品，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，記該科違規2點，若為寫作測驗則扣一級分。全國試務會提醒，過去違規事件均以此為大宗，請考生特別注意。