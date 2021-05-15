直擊／北市超市凌晨1點多　出現罕見人潮…排隊結帳買物資

▲北市超市凌晨1點多仍有不少顧客排隊結帳。（圖／記者董美琪攝）
記者董美琪／綜合報導
從桃園諾富特、宜蘭羅東，到台北市萬華區，全台疫情持續蔓延，讓民眾繃緊神經。台北市內湖區一間超市也出現排隊人潮，15日凌晨1點多仍有許多客人採買，是平常的好幾倍。
一名附近住戶表示，自己平常都凌晨1點下班去超市採買，「雖然是休假，但平常這種時間幾乎沒有人，今天一堆人，超扯，還有人在逛，還有人一直來買」讓他決定不買了，先回家睡覺。
行政院長蘇貞昌14日晚間表示，「酒精、口罩、隔離衣等防疫物資，存貨和產能都很充裕，民生物資的供應也很穩定，不該在此時搶買囤貨，徒增群聚風險。」
蘇貞昌PO照顯示，指揮中心與中華郵政的口罩庫存8億片、台酒酒精57萬瓶、防護面罩31.5萬件、全身防護衣270萬件、隔離衣1300萬件、泡麵日產能約12萬箱，衛生紙也供給穩定。
台北市為防止繼續疫情擴散，進一步管制各大場所，所有公有場館全數關閉，自15日上午8點起，公有場館全數關閉，10大特定行業（含俗稱的八大行業及電子遊戲場業、資訊休閒業）包含舞廳、夜店、三溫暖、棋盤社、麻將館等，需暫停營業。
現在的台灣，比一年前有著更好的準備和體質！ 我們的國家又面臨新一波疫情，但比起去年，我們有足夠的防疫經驗、人員的訓練、更充裕的物資，也準備持續編列防疫與紓困的預算。在疫情穩定的時候，我也請各部會盤點戰備物資，將倉庫塞滿，所以酒精、口罩、隔...由蘇貞昌發佈於 2021年5月14日 星期五
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