高雄女回蘆洲探「獅父」染疫！　「214接觸者」採檢結果出爐

▲陳其邁宣布案1289可能接觸者採檢進度。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）

記者閔文昱／綜合報導

指揮中心14日公佈29例本土個案，其中案1289住高雄，為蘆洲群聚感染案，衛生局緊急匡列245人列居家隔離、自主管理對象，另調查，案1289曾於5月9日搭乘普悠瑪127車次南下高雄，後轉乘高雄捷運，再步行回小港住家。對此，高雄市長陳其邁14日晚間就透過臉書報告防疫最新消息。

臉書全文如下：

最新消息！

跟市民朋友報告大家關心的最新疫情狀況：

新北蘆洲群聚感染案1289，可能的接觸者目前完成採檢214人，其中213人皆為陰性，其中1例待檢。

境外移入案1262，目前第二次pcr採檢轉成陰性！待她的抗體檢測即可確認是否屬於舊感染。

案1289為案1229（獅子會前會長友人）女兒。5/8、5/9母親節返回北部與父母聚餐後，5/9搭普悠瑪回到工作地高雄，並轉搭捷運。得知父母確診後，即自行騎機車到醫院自費採檢。

我們盡可能匡列並擴大採檢篩檢1289案在公司、健身房、商店、住家可能的接觸者245位，但不代表這些人有可能緊密接觸，部分人只是曾在同一個空間內、或是同住一處大樓，有一定的風險。並以最快速度進行採檢及居家隔離、自主健康管理。

足跡因仍在詳細疫調中，與中央疫情指揮中心確認協調過後，會再行公布。

也先行消毒可能的接觸者去過的地點，希望避免個案在北部染疫，回到高雄後讓案例進入到我們的社區。

另一個個案，是境外移入案1262，為國外劇團外籍團員，曾在國外時確診，入境前檢驗報告正常。到台北14天居家檢疫後，預定回國前進行必要採檢時確診，接觸者總共有16位，已在居家隔離中。第一次CT值31，第二次pcr採檢轉成陰性！理論上傳播風險較低，但是我們也會大範圍的來匡列他可能的接觸地點，嚴格把關，請市民朋友放心。

因應蘆洲群聚感染案，為避免病毒進入高雄的社區造成次波感染，我們今天緊急召開防疫會議，推出加嚴六大防疫措施，市府即日起也會針對公共場所、人群聚集地全面性的大消毒。

感謝大家的共同防疫，也感謝第一線防疫、衛生人員的不眠不休。

防疫就是我為人人、人人為我，請市民朋友出入公共場域務必戴上口罩、保持社交距離、預先登記接種COVID-19疫苗，保護好自己和家人。

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