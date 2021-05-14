台北女買麵包拒絕實名制！怒吼「會變防疫破口」：政府就是這麼蠢

記者柯振中／綜合報導

隨著本土疫情升溫，全台各地許多機構、場館實施實名制，想要入內就得確認身份。不過，台北一名劉姓女子到某麵包店消費，入內被告知「要實名制」氣得痛批「政府做事就是這麼蠢」，根本就是「可怕的破口」。

目前許多店家的門口，都會擺設實名制登記本，若顧客要入內，就必須簽名、寫下時間，以免疫情發生新狀況時，無法進行追蹤。不過，劉女到台北某麵包店購物，進入時被告知「要實名制」，瞬間覺得很不開心，簽名的筆已有許多顧客摸過，這樣是否真能防疫？

▼女子擔心，實名制簽名時使用的原子筆有多人使用過，可能成為防疫破口。（圖／《東森新聞》）



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劉女隨後被店員告知，這是政府要求的，心情變得更不愉快，心不甘、情不願地簽完名，心裡也感到相當害怕，只好到台北車站裡找廁所洗手，「所以我一直覺得，政府做事情就是這麼蠢。」劉女提到，每次被要求登記，但一支筆都不曉得有多少人用過，恐怕成為可怕的破口。

▼女子相當生氣，登記用的筆已經被許多人摸過，恐成防疫破口。（圖／《東森新聞》）



為了因應類似的擔憂，也有速食店推出實名制，但不需要簽名，只要開手機掃碼填寫，不但能防止各資外洩，也能遠離不必要的接觸，除非真的沒帶手機，才改用手寫的方式。

劉女的說法在網路上引起熱議，不少網友留言回應，「阿妳自己隨身帶阿，不然每家店要準備一萬隻筆嗎」、「聽到這個口氣跟聲音就很反感」、「旁邊有酒精，寫完馬上消毒，是會馬上舔自己的手膩」、「自己帶筆就可以解決問題的，什麼都要煩政府你不用一起解決嗎？」

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