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史上首次！故宮宣布「北院明起閉館」　暫停所有對外活動

▲台北福華大飯店_高級雙人單床房,國立故宮博物院(北院)。（圖／台北福華大飯店提供）

▲配合防疫，故宮宣布15日起北部院區全面閉館。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新冠疫情「人與人的連結」繼續延燒，本土案例頻傳，為了避免防疫破口衍生出群聚感染，繼新北市長侯友宜率先宣布關閉八大行業後，台北市長柯文哲14日也跟進，同時還多加了「電子遊戲業」跟「網咖」兩項，一次要求10大類場所暫停營業。對此，國立故宮博物院宣布，15日起北部院區全面閉館，並暫停北部院區所有對外活動。

新冠肺炎本土案例14日再創新高，單日新增29例，包括台北市、桃園市、新竹市、基隆市都宣布八大行業停業。為因應防疫升級，國立故宮博物院也宣布，15日起北部院區（含博物館園區等公共空間）將全面閉館，並暫停北部院區所有對外活動，而後續恢復開館日，將視疫情發展滾動式調整。

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故宮指出，南部院區則維持正常開放，若有調整開放時間或閉館措施，將另行公告於官網最新消息。

另外，台北市政府表示，配合市府防疫政策，自5月15日起暫停開放兒童新樂園、臺北小巨蛋（含冰上樂園）、北投會館、捷韻國際會議廳等場館及貓空纜車；另已暫停飲水台設備、跳舞區（含中山地下街爵士廣場、西門地下街、東區地下街、板橋站、十四張站）、捷運行政大樓一樓閱讀捷運展示區、捷運心中山廣場、東區頂好廣場及貓空纜車市集活動，北投復興崗站及南港展覽館站外旅客服務中心等。

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