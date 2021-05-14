高雄首例社區感染女匡列245人！3人飛金門洽公　慘就地隔離14天

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

高雄市一名女子因為北返新北蘆洲老家與父母親一起過母親節，結果返回高雄後自費檢疫發現確診，高雄市政府立即匡列245人，其中因為這名確診案例有到健身房運動，是這波匡列地點最多，有131人，其中31人部分非高雄市人，還無法採檢，31人裡頭有3人到金門洽公，結果被通知暫時回不去，當場傻眼！

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▲金門縣政府增列4名居家檢疫，同時間進行清消 。（圖／記者林名揚翻攝）

因應案1289為蘆洲群聚（獅子會前會長）感染案，高雄市衛生局針對其活動地匡列143人列為居家隔離，71人列自主管理，另有31人待採檢，共計有245人被匡列。包括公司38人、健身房131人(31人待採)、商店1人，而因案1289至醫院採檢時，將口罩脫下，因此再匡列在場醫護3人也須隔離。

▲金門縣政府增列4名居家檢疫，同時間進行清消 。（圖／記者林名揚翻攝）

而目前待採檢的31人，因為部分不在高雄市裡頭，所以委託外縣市協助，而金門縣政府發布新聞稿表示，14日增列4名居家隔離，其中有3名就是1289案，曾經同在一個健身房的匡列人口，據了解這3名民眾是前往金門辦理公務，是為了要維修機器，結果臨時接到通知，表示必須要進行居家隔離，3個人都很傻眼，才出個差就被留在金門了。

金門縣衛生局長李錫鑫表示，這3個人是受到高雄市政府委託代管，接下來要進行14天的隔離，結束之後雖然可以返回台灣，不過還是得進行7天的自主管理，目前這3個人雖然一開始都很傻眼，不過配合度不錯。

▲高雄市政府針對確診案例，進行記者會說明接下來處理方式 。（圖／吳奕靖攝）

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