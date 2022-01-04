　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Omicron迅速傳播　研究：因擅於「躲避免疫系統」

▲▼Omicron,新冠,倫敦。（圖／路透）

▲丹麥研究顯示Omicron更擅於避開免疫系統，是迅速傳播的原因。（圖／路透） 

中央社哥本哈根3日綜合外電報導

上週發布的丹麥研究顯示，與上一個COVID-19主流變異株Delta相較，Omicron更能避開接種疫苗者的免疫系統，這項發現也有助解釋Omicron傳播迅速的原因。

自去年11月，擁有眾多突變的Omicron變異株被發現以來，科學家一直競相研究，這種變異株是否較易引發輕症，以及為什麼它似乎比先前占據主導地位的Delta變異株更有傳染性。

路透社報導，病毒之所以擁有高傳染力，可能原因包括其在空氣中停留的時間、鎖定細胞的能力，或是閃避人體免疫系統的能力。

這項去年12月中進行、針對近1.2萬個丹麥家庭的研究發現，在已接種COVID-19疫苗的丹麥民眾身上，Omicron的傳染力是Delta變異株的2.7至3.7倍。

該項由哥本哈根大學（University of Copenhagen）、丹麥統計局（Statistics Denmark）和丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut）所做的研究顯示，Omicron通常傳播速度更快，是因為它更擅於躲避源自疫苗的免疫力。

研究人員表示，「我們的發現證實，Omicron之所以快速傳播，主要可歸咎於其躲避免疫系統的能力，而非基本傳播率增加所導致。」

研究還發現，與未接種疫苗者相較，接種追加劑者傳播COVID-19病毒的機會較低，即使是Omicron變異株也一樣。

丹麥國家血清研究所首席流行病學家葛羅夫克勞瑟（Tyra Grove Krause）也表示，雖然Omicron變異株的傳染力較強，但確實似乎較少引發重症。

她說，「儘管Omicron變異株仍將足以對我們的醫療體系構成壓力，所有跡象都顯示，它的毒性比Delta變異株更輕微。」她還補充，感染Omicron住院的風險僅有Delta的一半。

葛羅夫克勞瑟還說，「這可能將讓我們脫離這場大流行病，這可能是最後一波冠狀病毒疫情。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11
機場員工確診！6名家人採檢結果出爐
桃機清潔員確診！跨年「忠貞市場」擺攤　召回數百名計程車司機
桃機確診清潔人員「足跡」曝光！曾2天去忠貞市場
機場清潔人員確診！指揮中心證實：新增1例本土個案
桃機人員「打過兩劑疫苗」突破性感染！家中孩子桃園2校停課

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比利時同意購買「輝瑞及默沙東口服藥」　各採購1萬份

Omicron迅速傳播　研究：因擅於「躲避免疫系統」

日媒調查：8成4日本企業看好「2022年經濟情勢」

她遭兩男「10km輪流開車」性侵！印警稱「罕見」：嫌犯竟是陌生人

巴西總統波索納洛「傳緊急住院」　疑因腸阻塞

加拿大驚傳不明疾病！「5大症狀」曝光　吹哨人：年輕感染者暴增

女球迷看球驚覺球經背後怪怪的　下秒隔玻璃狂打警告竟救了他一命

12周大嬰斷17根肋骨　遭媽男友活活打死！他「裝慈父」假哭全被拍

沖繩疫情擴散　知事怒批「美軍是防疫破口」：別把美國疫情帶來

烏克蘭元旦嗨慶民族英雄誕辰！引發以色列抗議：助長納粹意識型態

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

搭車沒錢！路人幫買車票借一千　大陸人狂讚台灣：處處有溫情

美軍伙食超好！阿兵哥導覽餐廳　自助夾菜、飲料續杯還有冰淇淋

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

比利時同意購買「輝瑞及默沙東口服藥」　各採購1萬份

Omicron迅速傳播　研究：因擅於「躲避免疫系統」

日媒調查：8成4日本企業看好「2022年經濟情勢」

她遭兩男「10km輪流開車」性侵！印警稱「罕見」：嫌犯竟是陌生人

巴西總統波索納洛「傳緊急住院」　疑因腸阻塞

加拿大驚傳不明疾病！「5大症狀」曝光　吹哨人：年輕感染者暴增

女球迷看球驚覺球經背後怪怪的　下秒隔玻璃狂打警告竟救了他一命

12周大嬰斷17根肋骨　遭媽男友活活打死！他「裝慈父」假哭全被拍

沖繩疫情擴散　知事怒批「美軍是防疫破口」：別把美國疫情帶來

烏克蘭元旦嗨慶民族英雄誕辰！引發以色列抗議：助長納粹意識型態

小A辣幫斯亞慶生　「為防撞臉剪短髮」同框照曝光！　她一看笑翻

基隆漁船出海不捕魚！444箱私菸塞滿貨艙　海巡攔截市值破1400萬

知名律師驚地震「路邊車子逼逼叫」卻沒收到國家警報！　氣象局解答了

比利時同意購買「輝瑞及默沙東口服藥」　各採購1萬份

美俄中英法聯合聲明　同意應避免「核武擴散及核戰」

快訊／Toyz出來了！勒戒所評估「無吸毒傾向」　檢方同意釋放

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11　指揮中心急通宵擴大採檢

Omicron迅速傳播　研究：因擅於「躲避免疫系統」

空降議題延燒　他酸：蔡英文不知道林靜儀是南投人？

《華燈2》台詞一語道破愛情：不需要的關係，就不必繼續糾纏下去

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

國際熱門新聞

加拿大不明疾病　5大症狀曝光

女球迷驚覺球經背後怪怪的　狂打警告竟救了他

Omicron太像感冒！專家：出現8症狀應立即篩檢

她遭兩男「10km輪流開車」性侵！印警1原因驚：罕見

80kg胖妹靠生存遊戲甩肉變「軍武女神」

12周大男嬰17根肋骨骨折！被媽男友活活打死

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

女學生遭囚禁農舍　3男輪流性侵18天

MMA格鬥冠軍離奇失蹤2年　曝屍深山死因成謎

Omicron迅速傳播　研究：因擅於躲避免疫系統

最危險小行星「死神星」2029年逼近地球

金正恩被罵髒話「這狗XX」！逮到人恐處死

即／他潛逃南韓！證實是「脫北體操選手」

更多熱門

相關新聞

沖繩疫情擴散　知事怒批美軍防疫破口

沖繩疫情擴散　知事怒批美軍防疫破口

日本沖繩縣近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，沖繩縣知事玉城鄧尼昨天譴責沖繩的駐日美軍未做好防疫，令他「非常憤怒」，痛批「別把美國的疫情帶來日本」。

柯指示：中正某防疫旅館「即日起退場」

柯指示：中正某防疫旅館「即日起退場」

研究指Omicron「多為女性、輕症」　指揮中心曝染疫現況

研究指Omicron「多為女性、輕症」　指揮中心曝染疫現況

超前以色列　土耳其開打第5劑疫苗

超前以色列　土耳其開打第5劑疫苗

陸2022春運首日火車票開賣 出京部分長途直達班列車票被秒殺

陸2022春運首日火車票開賣 出京部分長途直達班列車票被秒殺

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染Omicron

讀者迴響

熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

快訊／桃機確診清潔人員「足跡」曝光！曾2天去忠貞市場

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

機場員工確診為本土病例　桃機今晚緊急清消

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

桃機清潔員確診！跨年在「忠貞市場」擺攤

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

吃3年泡麵！24歲男「最近常便祕」　醫一照大腸鏡驚呆

機場清潔人員確診！指揮中心證實：新增1例本土

2022年運勢大公開　命理師警告「4生肖犯太歲」：很多腥風血雨

營養師教12個好習慣讓你一定瘦

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

高雄22歲妹狂譙力宏敢挨告！晚間現身了

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面