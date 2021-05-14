國民黨團疾呼罷免綁公投　台灣基進酸：扯防疫後腿「有目共睹」

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，國民黨立法院黨團14日召開記者會呼籲，中選會應將罷免案合併公投舉行。對此，台灣基進組織部主任李雨蓁表示，國民黨長期扯防疫團隊後腿已經有目共睹，如今竟然還有閒工夫開記者會大玩政治鬥爭，真的令人懷疑該黨是否人還沒病，心態已經生病。

國民黨團14日上午召開「修憲綁大選可以！罷免綁公投不行？」記者會，呼籲中選會應將罷免案合併公投舉行，不要技術性阻擾人民行使公民權，只為配合特定政黨及政治人物的意志，「中選會你的任何決定全民都看」。

對此，李雨蓁14日下午表示，今日確診人數創新高34例，包含境外5例、本土29例，全台上下忙防疫，國民黨長期扯防疫團隊後腿已經有目共睹，如今竟然還有閒工夫開記者會大玩政治鬥爭，真的令人懷疑該黨是否人還沒病，心態已經生病。

▲國民黨團召開「修憲併大選可以！罷免併公投不行？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



李雨蓁說，罷免陳柏惟的二階連署才剛送件尚未成案，國民黨就忙著扣帽子，不只由台中市長盧秀燕市府秘書長擔任主委的台中市選委會沒保持行政中立，國民黨更大動作把中選會主委李進勇叫到立法院報告、疫情期間大動作開記者會。

李雨蓁批評，整個黨團浪費國家資源討論還沒成立的案件，「到底是誰在消耗納稅人的錢」。

李雨蓁也呼籲，希望國民黨不要活在平行時空，多多關心台灣內部的疫情，沒辦法解決問題就算了「因為沒人指望」，但請不要製造更多問題。

此外，李進勇13日在立法院備詢時表示，828公投是否舉辦要遵照中央流行疫情指揮中心的決定，卻被國民黨立委李貴敏酸推卸責任，並聲稱陳時中有這種同事倒楣透頂。

對此，李雨蓁表示，國家面臨疫情嚴峻，有這種不尊重中央流行疫情指揮中心專業判斷，只想政治鬥爭的國民黨立委，人民才真的覺得倒楣透頂。

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