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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野提案力挺台灣參與WHA 　立院併案交付黨團協商

▲瑞士日內瓦聯合國歐洲總部世界衛生大會▼（圖／記者呂佳賢攝）

▲世界衛生大會歐洲總部。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林銘翰／台北報導

第74屆世界衛生大會（WHA）將於24日舉行，台灣已連續5年未收到邀請函，立法院朝野黨團皆提出決議文，民進黨團譴責中國大陸阻撓台灣參與WHO及WHA之打壓行為；國民黨團則要求總統蔡英文發函美國聲援。對此，立法院長游錫堃14日裁示，將兩案交付黨團協商。

第74屆世界衛生大會將於24日召開，七大工業國集團（G7）外長及美國國務卿布林肯近日支持台灣參與世界衛生大會（WHA），但在中國打壓下，世界衛生組織並未向台灣發出邀請，這也是自西元2017年以來，台灣連續第5年未獲邀。

對此，民進黨團11日於程序委員會提出決議文，主張列入14日院會的討論事項議程，不過卻遭到國民黨團反對，因此在程序委員會並未敲定院會議程。此外，國民黨團14日也提出決議文，兩案皆列入院會議程。

立法院14日召開院會，在處理討論事項時，民進黨團提議將本案逕付二讀，並且交付黨團協商。游錫堃裁示，將此兩案交付黨團協商，並由民進黨團、國民黨團共同負責召集協商。

根據民進黨團提案，有鑑於今年世界衛生大會（WHA）將於5月24日舉行，台灣仍無法受邀出席，在嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）仍肆虐全球之際，世界衛生組織（WHO）不該因中國大陸以政治理由，損及台灣全體人民享有最高水準衛生及健康之權利。

民進黨團指出，近日七大工業國（G7）外長發布聲明，支持台灣有意義參加WHO及WHA；法國參議院首次無異議通過挺台加入各項國際組織之決議；而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也發表聲明，呼籲WHO秘書長立即邀請台灣參與WHA。

民進黨團表示，COVID-19乃全球應共同面對之問題，台灣身為全球防疫前段班，不應被摒除在WHA外，因此建請立法院作成決議：一、感謝各國對我國參與WHO等國際組織之聲援，台灣身為國際負責任的一員，會秉持疫情無國界之精神，繼續與全球共同克服疫情難關。

二、嚴厲譴責中國大陸阻撓台灣參與WHO及WHA之打壓行為，呼籲WHO邀請台灣參與WHA，使台灣有意義地參與全球防疫，共同面對COVID-19疫情。

三、台灣為國際醫療援助提供者，政府應在不影響我國防疫之前提下，偕同民間共同援助國外疫情嚴重地區（如印度），展現台灣有能力、也有意願繼續對國際社會做出貢獻。

國民黨團則表示，有鑑於中華民國自2009年起連續8年獲邀以觀察員身份參與『世界衛生大會』（WHA），部會首長於歷次大會以部長身分發表演說，並與其他國家進行深度交流，為我國爭取到最大的參與機會及空間。自近年國際特殊境遇下，我國已多次未獲邀參與世界衛生大會。

國民黨團指出，由於世界衛生組織（WHO）成員國通過決議，呼籲各國共同應對Covid-19（新冠肺炎）危機。基於健康是普世人權，防疫無國界，中華民國醫療衛生之成就於國際有目共睹，台灣在全球防疫體系中無法置身事外。

國民黨團也說，不論是七大工業國集團（G7）外長發表聯合聲明支持台灣參與世界衛生組織論壇和世界衛生大會，還是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）呼籲讓我國以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），乃至法國參議院通過『台灣參與國際組織工作』決議案等，國際上聲援我國之例不勝枚舉，在在肯定台灣全民防疫的努力與付出，台灣自應有其對國際醫療衛生發聲之地位及參與防疫合作體系之機會。

國民黨團建請立法院作成決議：一、請蔡英文總統及外交部發函上述支持中華民國加入WHA的國家（美國、日本、德國、法國、英國、義大利及加拿大)），就恢復中華民國在WHA適當地位正式提案，以呼應其聲明。

二、近日台灣疫情急速升溫，恐有社區群聚大爆發之隱憂，第三級警戒勢不可免，然疫苗獲取量仍嚴重不足，外交部應竭其所能聯繫美、德等對我友善之國家，盡速協助我國取得莫德納及BNT疫苗，加速國人疫苗施打速度，以達到群體免疫效果，維護我國全體國民基本之健康權。

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