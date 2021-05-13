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國民黨立委要求陳柏惟罷免案綁公投　李進勇：中選會沒有預設立場

▲▼立法院內政委員會 中選會主委李進勇 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，提案領銜人楊文元10日向台中市選委會遞交第二階段連署書，並向中選會喊話要「罷免綁公投」。對此，中選會主委李進勇13日表示，中選會沒有接受任何人的政治指示，要求將罷免與公投分開辦理，「政治算計從來不是中選會所考量的」。

立法院內政委員會13日邀請李進勇就「罷免與公投合併舉行選務規劃」為題進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委鄭麗文質詢時詢問，中選會有無接受民進黨、相關高層單位或任何人的政治指示，要求將這次的罷免案與四項公投分開辦理。李進勇強調，「沒有、絕對沒有、一定沒有」。

鄭麗文認為，不管是不同的政治立場、政治喜好，都不應該在中選會的考量之內，中選會就是應該順利、公開、公正地讓選民完成行使公民權。李進勇說，中選會不能介入政治上的算計，否則選務會寸步難行。

李進勇表示，經過2018年的選務災難之後，中選會有做檢討，各界也給予中選會很多建議，「包括立院提供很多建議，這些建議還包括乾脆把它拆開」。

鄭麗文詢問，這只是其中一個考量，中選會有無預設立場。李進勇則回覆「沒有」，如果在委員會作成決定後，中選會再去從事各種可能方案的準備工作會來不及，「我們要先準備，都做好準備，沒有預設立場」。

鄭麗文也提及，民進黨團總召柯建銘每天到處在講，希望將2022年的大選綁修憲公投，依據憲法的規定，修憲成案送出立法院後，最後一關就是要經過複決公投，詢問中選會修憲公投可否與各類選舉綁在一起。

李進勇表示，修憲茲事體大，立法院各黨團大家必須集思廣益，關於辦理的方式，如果立法院沒有具有約束力的主決議，那就是按照《公民投票法》的相關規定。

鄭麗文呼籲，大家相遇的到，中選會不要因為這次的個案，或者因為民進黨的政治考量、顏色考慮，就要將罷免與公投分開辦理，「如果這次不合併辦理，2022年就不可以榜修憲公投，否則就是雙重標準」。

李進勇說明，這要由委員會作成決議，並非他個人可以決定，「這樣子講壓力太大，政治算計從來不是中選會所考量的」。

鄭麗文說，她只期待李進勇回答清楚，不會有政治考量，而且要公平辦理、交由委員會公允考慮，並將地方政府的建議也會納入考量之中。李進勇也說，他希望社會各界，尤其立委諸公，都能夠尊重中選會的獨立跟行政中立。

鄭麗文強調，大家都很尊重中選會的獨立，「只怕你們自甘墮落、變成東廠」，所以才會在此三申五令、強調這件事非同小可，以李進勇過去在政壇的表現與法律專業，千萬不要自甘墮落，也期待這次的罷免案能夠順利完成，不要找選務人員、地方政府的麻煩。

對此，李進勇回應，「委員你多慮了」；鄭麗文則說，「希望我是多慮了，但如果不是我多慮，我一定會找上你」。

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