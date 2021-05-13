刪Q總部喊罷免綁公投　李進勇：法律沒有明文規範

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，提案領銜人楊文元10日向台中市選委會遞交第二階段連署書，並向中選會喊話要「罷免綁公投」。對此，中選會主委李進勇13日表示，公投並無規範在《公職人員選舉罷免法》之內，未來會參酌各種情況提報委員會，按照委員會指示處理。

立法院內政委員會13日邀請李進勇就「罷免與公投合併舉行選務規劃」為題進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委羅美玲質詢時表示，台灣近日出現多起不明感染源病例，是自疫情爆發以來最嚴峻的一次，凡事皆須做好萬全準備，若中央疫情指揮中心將疫情警戒標準拉高到第三級，恐將影響8月28日舉辦的公投。

李進勇回應，選務活動是大型群眾聚集活動，中選會自去年2月初開始，即已配合中央疫情指揮中心，導入選務防疫措施，今年公投若維持二級警戒，已規劃多種版本應對計畫。

李進勇說，如果疫情提升至三級警戒，中選會將立刻調整選務防疫措施，並與地方選委會保持聯繫，對於防疫不會掉以輕心。

羅美玲指出，每個投開票所選務人員之配置平均為15.5人以上，她認為中選會應超前部署，隨時依照中央疫情指揮中心之公布進行調整。

羅美玲也說，目前公投與罷免是否於同日舉行，民眾關注度極高，依照《公職人員選舉罷免法》規定，20日到60日間還有其他選舉應同時舉行投票，但公投並不在《公職人員選舉罷免法》規定之內。

對此，李進勇表示，公投確實不規範在《公職人員選舉罷免法》之內，且罷免案尚未宣告成立，未來會參酌各種情況提報委員會，按照委員會指示處理。

羅美玲強調，大選亂象不能再發生，未來也會可能發生公投與罷免時間相近舉行問題，中選會應該審慎思考，建議中選會研議相關法令，未來相同狀況時有規範可循。

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