繼陽交大宣布遠距教學後　清大臉書也跟進了：17日起實施　



▲清大校方宣布，從17日起全校採遠距教學。（圖／翻攝清大臉書）

記者陳凱力／新竹報導

國內疫情警戒升級，繼陽明交通大學12日宣布全校改採遠距課程，13日再宣布「SOS！暑期線上學院Summer Online School」計畫（簡稱SOS計畫）開課，開放大學生、準大一新生選課後，14日清華大學也在臉書宣布，自5月17日（星期一）起加強防疫措施，包括全校課程改採遠距教學、校外人車除因公務不得入校。

陽明交大表示，SOS計畫提供全線上學習的暑期通識教育學分課程，沒有實體面授課程，使用陽明交大經營的ewant育網開放教育平台進行線上學習及測驗，讓學生可以不受時間、地區的限制安心學習。

陽明交大表示，今年的SOS暑期夏季學院，從各大專校院超過400門的線上課程中，精挑細選出37門課程作為推薦的線上通識教育學分課程，其中涵蓋領域甚廣，包括資訊科技、自然科學、管理、物理、人文、心理、外語等領域，豐富多元，可滿足絕大多數學生的需求。

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清華大學14日下午也在臉書宣布，因應疫情升溫，將自5月17日（星期一）起加強防疫措施，包括全校課程改採遠距教學、校外人車除因公務不得入校。

清大表示，全面遠距教學部分：若因課程性質確實無法採遠距教學方式（如實驗課、實作課、體育課），須事後補課，原則上於6月30日前完成。授課教師得依課程需求，進行實體或線上評量（含考試），實體評量須依防疫第二級規定（量溫消毒、全程戴口罩、梅花座、教室保持通風、落實課程點名等措施）進行。詳細線上教學資訊請見教學發展中心網頁

http://ctld.nthu.edu.tw/

除了校外人士、車輛不得入校外，外送員也嚴禁進入系館，須依規範入校送餐或送貨：包含校門口量體溫、戴口罩，各館舍規劃「外送餐點及物品取餐處」，外送餐點及物品採不接觸取餐（貨）。

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