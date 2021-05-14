內灣老街傳為「獅子王」足跡！縣府急消毒　攤商憂邊走邊吃風險

▲知名內灣老街商圈上午緊急進行大消毒。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

確診「獅子王」相關接觸群聚案再添一足跡！知名老街景點「內灣老街」14日傳出列為案1203前獅子會長相關足跡，縣府上午緊急派員前往橫山鄉內灣老街進行大消毒，不少商家見身穿防護服的消毒人員前來噴灑消毒水，紛紛閃避，並表示「今天乾脆休息，不做生意了」。

此次消毒為案1203相關接觸群聚案其中一名確診者，在9日當天曾到內灣老街遊覽。據了解，這一波疫調足跡預計會在今日下午2點的記者會上發布，不過在發布之前，縣府在第一時間收到中央消息後，隨即派員前往緊急消毒，環保局也在今天上午針對內灣老街、內灣車站、內灣吊橋及停車場周邊都進行全面消毒作業。

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▲▼今日傳出案1203「獅子王」足跡曾前往內灣老街，指揮中心將在下午一併說明。

由於老街平日人潮稀疏，許多店家看到全副武裝的消毒人員到場後，乾脆收拾打烊，部分業者也擔心，前一陣子台灣疫情穩定，許多人紛紛出遊甚至未戴口罩，內灣老街每到假日都人潮擁擠，加上街上小吃攤林立，若是邊走邊吃，也憂心可能存在傳染風險。

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