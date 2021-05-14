父謊稱小孩在國外！女兒在高雄確診　陳時中：開罰可能性高

記者黃凱翊／綜合報導

國內新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增29例本土COVID-19確定病例，其中案1289是案1229的女兒，卻因為父親在疫調時隱匿接觸史，今日才確診，對於隱匿的部分是否將會開罰，陳時中表示，將交由法制組做相關法制上的研議，但「開罰可能性高」。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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陳時中表示，案1229是案1203獅子會前會長的友人，經衛生單位調查後匡列為接觸者並進行採檢，於12日確診。確診後疫調時，聲稱小孩子都住在國外沒有接觸，因此當時並未匡列住在高雄的女兒為接觸者，但案1289(女兒)看新聞後，自覺曾在父親(案1229)可傳染期期間，有到新北市與家人相聚時間長達一天多，因此即使沒症狀，仍自行到醫院採檢，並於今日確診。

對於案1229的隱匿接觸史行為，陳時中表示，將交由法制組做相關研議，但「開罰的可能性相當高」，因為有些講話紀錄牽涉到法律要再三確認，現在疫調如果這樣，就符合開罰條件。

▲14日新增的29例本土確診案列表，可點圖放大 。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心表示，初步調查新增個案與先前確診個案之流病相關性，其中16例與臺北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例尚查無相關性。

指揮中心統計，截至目前國內累計224,617例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含217,290例排除)，其中1,290例確診，分別為1,073例境外移入，164例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,107例解除隔離、171人住院隔離中。