確診後「上傳APP」直接領5000元！網讚太懂台人心態：很有用

▲「台灣社交距離」APP可知自己是否有與確診者接觸。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增29例本土COVID-19確診病例，7例感染源不明，仍在調查中。為了更快找出確診者，並讓民眾知道自己是不是接觸者，指揮中心便透過抽獎活動來推廣「台灣社交距離」APP。消息一出，有網友便在PTT上發文表示，「5000元抽獎」是不是抓準台灣人貪小便宜的心態，相信很多人都會為了錢去篩檢？

指揮中心今日公布國內新增29例本土確診病例，其中16例與北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例尚查無相關性。為了更快找出確診者，並追蹤接觸者，指揮中心推出抽獎活動推廣「台灣社交距離」APP。

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指揮中心表示，該APP目前已有超過80萬人下載，為了鼓勵民眾使用，只要將APP的安裝資料截圖並上傳活動頁面，即可參加「500元禮券」的抽獎；此外，若成為確診者，只要主動上傳資料以幫助疫調，則不必抽獎，直接可得5000元的禮券，而詳細活動情形將公布於臉書粉專「疾病管制署 - 1922防疫達人」上。

▲下載「台灣社交距離」APP可參加抽獎。（圖／翻攝自Google Play）

指揮官陳時中強調，該APP的下載率越廣泛，疫調就越迅速，且民眾也能早點知道自己有沒有接觸確診者，近來公布的足跡很多，有下載的話，也是「對自己多一層的保障。」

就有網友在PTT的Gossiping板上，以「5000元抽獎4不4抓準貪小便宜台人去篩檢」為題發文，提到有些台灣人很喜歡撿便宜，因此指揮中心推出這樣的活動後，很可能就會讓民眾身體一有不舒服，就趕快排隊篩檢。

還有網友發文指出，不知道會不會有民眾為了「不用抽」的5000元，想辦法讓自己確診。不少人也留言表示，「一定有」、「輕症領5000元不好嗎」、「也算是順便把確診者抓出來的手段啦」、「鮭魚事件就演過一次了」、「一定有，台灣人貪小便宜」、「鮭魚之亂表示」、「怎麼抽獎呀？我裝好了」、「我覺得有用耶！台灣人貪小便宜，確診後拿5000元也很好啊」。

▼抽獎辦法。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)