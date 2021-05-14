影響到南台灣！30多歲南部女「無症狀確診」　家人曾和獅子哥接觸過

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

國內新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增29例本土COVID-19確定病例(案1263至案1291，含5月13日晚間公布2例，包括案1272及案1273)，皆為本國籍，為16例女性及13例男性，其中案1289是今天確診名單中，唯一一位住在南部的確診者。

從指揮中心公布的本土個案圖中，可以發現案1289為30多歲女性，是今天確診名單中，唯一一位居住地在南部的個案，該名個案並無症狀，今日確診。陳時中表示，案1229是案1203獅子會前會長的友人，經衛生單位調查後匡列為接觸者並進行採檢，於12日確診。案1289(女兒)看新聞後，自覺曾在父親(案1229)可傳染期有到新北市與家人相聚時間長達一天多，因此即使沒症狀，仍自行到醫院採檢，並於今日確診。

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▲14日新增的29例本土確診案列表，可點圖放大 。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心表示，初步調查新增個案與先前確診個案之流病相關性，其中16例與臺北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例尚查無相關性。

指揮中心統計，截至目前國內累計224,617例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含217,290例排除)，其中1,290例確診，分別為1,073例境外移入，164例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,107例解除隔離、171人住院隔離中。