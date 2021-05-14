萬華阿公店新增16人確診　萬華警分局預計下周「異地辦公」

▲北市萬華阿公店確診，萬華分局也將進行異地辦公。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

萬華阿公店爆發陪酒小姐集體染疫，並且確診人數達6人之多，今再新增16例，環保局、衛生局也派人前往消毒，而北市府也下令萬華區公家單位異地辦公，萬華分局屆時也將各組室一半人員撥往西門町派出所2樓上班，派出所間也輪番調動。

新冠肺炎疫情大爆發，萬華阿公店就傳出集體染疫的狀況，且小姐確診人數多達5人，另外還波及1名服務生，中央與地方也合作防疫，原本在設置3個快篩站，14日上午又宣布多增加一處快篩站提供使用。

疫情爆發後，萬華分局警員都站在第一線協助指揮中心處理，北市長柯文哲也下令萬華區公家單位，全部進行異地辦公，包括距離阿公店非常近的萬華分局也在異地辦公名單，目前將在17日完成「異地辦公」的搬遷流程。

萬華分局的各組室人員，均撥出一半前往舊分局（西門町派出所2樓)工作，西門町派出所一半人員前往原本漢中街派出所的駐地，龍山所則是有一半的人員前往原本昆明街派出所的駐地使用。

也距離阿公店非常近的康定所，一半警力也撥往里長辦公室上班，另外東園派出所一半移往義消隊部，另外西園、大理派出所，一半警力也移往各自的民防隊部。

至於莒光所一半警力移往義警中隊部，青年所一半前往青年民防隊部，警備隊的人力則將一半調往義警大隊，交通分隊比較特殊，第一預備處所為中正一、二分局的交通分隊，第二預備處所則是大同交通分隊。

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