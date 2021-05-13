「已編列萬華茶館名冊！」老司機怕爆家庭革命　急查簡訊：還好

▲萬華阿公店。（圖／記者游宗樺攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內再增13例本土個案，9例和前獅子會會長案1203相關，3例和萬華阿公店相關。由於前獅子會會長曾到過萬華區阿公店，加上該地區的關係相對複雜，因此指揮中心除了發送60萬封細胞簡訊，也編列了名冊以便調查。就有網友好奇，萬華茶館畢竟不是那麼單純的場所，「編列名冊」會不會造成許多家庭革命？

有網友在PTT的Gossiping板上，以「已經編列了萬華茶館的客人名冊」為題發文，提到稍早記者會上，指揮中心說因為萬華一帶的關係、營運狀況相對複雜，所以疫調人員已經連夜調查有去店家消費的客人，並且編成名冊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畢竟萬華茶館並不是單純去喝茶，不排除有瞞著另一半偷偷跑去的可能性，因此原PO聽聞後就相當好奇，編列名冊以後，「會不會造成許多家庭革命啊？」

▲台北市萬華區大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「台男的小祕密get」、「60萬簡訊發出！還好我沒收到」、「沒證據有交易好嗎？阿公喝茶不行喔」、「老司機人人自危」、「今天要檢查男友、先生的簡訊」、「被老婆打死」、「老司機名簿」、「是編名冊，沒說有現成的名冊，可能調附近監視器抓出來的」。

此外，也有網友認為，「我是不相信啦，最好有登記客人真實姓名」、「難道阿公茶店消費有實名制嗎？哪來的名冊」、「不過我真的很好奇，喝茶怎麼列名冊」、「我不信，去那裡的人最好會報真實的名字」。