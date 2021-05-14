警全面清查阿公店監視器！包廂成死角　6確診者4天接觸逾200人

▲指揮中心與警方帶回5組監視器查驗，掌握確診6人接觸的人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華阿公店爆發群聚感染，目前已知的就有5名阿公店小姐1名服務生確診，中央流行疫情指揮中心也緊急與轄區警方，把楓香、鴻達以及美金3家店的監視器帶回，另外也帶回2家監視器要查看路口畫面，主要釐清染疫小姐與服務生接觸的對象。

據了解，萬華阿公店爆發群聚感染，確診了5名小姐以及1名服務生，指揮中心也緊急找來警方協助，將小姐曾經待過的店家監視器帶回，透過監視器畫面，釐清6人接觸過的對象以及店家進出的人員數量狀況。

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據悉，主要監視器要掌握每位確診前的足跡，以及在阿公店上班時跟誰接觸，再拍下接觸者的照片比對身分，並將資料回傳給指揮中心，且發現5名小姐的客人非常廣泛，年紀從30至50歲都有，且5名小姐屬「公檯制」，約略每天幾乎接觸40人以上。

監視器畫面從每位小姐確診前回溯5天，主要看確診小姐與誰接觸，目前看了4天下來，5位小姐平均每天共接觸超過2百人，警方也逐一比對身分，並且將有與小姐接觸的客人影像，轉交由指揮中心處理。

知情人士透露，楓香、鴻達以及美金3家萬華阿公店平常客人進出不一，楓香每天進出客人較少約20人，鴻達以及美金生意較好，每天平均進出將近百人，且現場又屬於公檯制，小姐會輪流跑檯，且有些在包廂沒有畫面，也增加追查接觸者的難度。

所以目前也要透過監視器進出比對身分，且有名確診者為服務生，負責端酒送菜，甚至還有送毛巾，所以接觸者可能更為廣泛，這也是目前監視器比對的重點項目之一。

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