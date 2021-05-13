阿公店確診小姐男友酒駕遭逮　一採陰性...士檢全面消毒

▲阿公店1女確診的男同居人日前遭警方查獲酒駕，移送士林地檢署復訊。（圖／記者莊喬迪攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市萬華區阿公店12日2名小姐確診新冠肺炎爆出案外案，當中1名小姐的同居男友，11日上午因酒駕遭大同分局警方查獲，依公共危險罪移送士林地檢署。酒駕男第一次檢測屬陰性進行居家隔離，士林地檢署稍早表示，因酒駕男11日僅待地檢署2小時，目前為確保安全已針對各偵查庭全面消毒，請民眾無須緊張。

酒駕男為確診當中1名小姐的同居人，11日上午8時許，因酒後騎車遭大同分局交通分隊攔下偵訊結束，隨即帶往大同分局偵查隊準備解送士林地檢署，偵查隊承辦人員收案後，依公共危險罪嫌送辦由士林地檢署負責後續偵訊。

12日中央流行疫情指揮中心也立刻緊急通知大同分局酒駕男遭匡列為高危險群，與萬華確診阿公店小姐為親密接觸者，酒駕男無保後立即居家隔離，13日第一次檢測為陰性，但衛生局為求謹慎仍告知與接觸該名男子的3名交通分隊警員及1名偵查佐需進行自主健康管理。

對此士林地檢署襄閱主任檢察官張紜瑋稍早也表示，酒駕男11日僅待地檢署偵訊2小時，雖然衛生局表示無需進行消毒及自主管理，但為確保安全已超前部署對各偵查庭進行全面消毒，請民眾無需過於驚慌。

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