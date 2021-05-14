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懶人包／萬華染疫風暴擴大　一次看五大監測對象、哪有快篩站

▲▼北市萬華區茶室、和平醫院接連爆出確診，台北市府決議在剝皮寮歷史園區新增一快篩站,稍早台北市副市長黃珊珊親率相關局處人員抵達剝皮寮現場會勘 。（圖／記者李毓康攝）

▲北市萬華區茶室、和平醫院接連爆出確診，台北市府決議在剝皮寮歷史園區新增一快篩站,稍早台北市副市長黃珊珊親率相關局處人員抵達剝皮寮現場會勘 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

北市萬華區茶藝館染疫風波不斷延燒，和平醫院又爆出2例確診案例，台北市長柯文哲14日與衛福部長陳時中進行開會商討，針對高風險的萬華區加設快篩站，提醒民眾4月15日過後，曾到過萬華或與相關人接觸者，盡快至醫院快篩。

《ETtoday新聞雲》為您整理以下五大QA，若符合下述情況民眾，請盡速至最近的醫院進行快篩。

Q1哪裡有快篩站？
 A  西園醫院、和平醫院、中興醫院；另外於剝皮寮增設快篩站

Q2我符合快篩資格嗎？
 A  北市公布「加強監測對象」包括：
1.萬華區茶藝館之相關工作人員及顧客
2.因發燒或上呼吸道症狀，於萬華區就醫之民眾
3.因發燒或上呼吸道症狀，曾於其他區醫療院所就醫之話華區民眾
4.遊民、外配、弱勢族群
5.有意願篩檢之民眾

Q3什麼時候可以去快篩？
 A  西園醫院、和平醫院、中興醫院，早上8點至午夜12點
剝皮寮快篩站最快於14日下午4點開始

Q4快篩費用？
 符合萬華區茶藝館相關接觸史之民眾，篩檢費用免費

Q5何時能得知篩檢結果？
 Antigen test（快速抗原檢測）15分鐘就可知道結果，若檢出陽性就住院
RT-PCR檢測需1至2天，但準確度較高

▼萬華染疫風波，加強監測對象。（圖／台北市政府提供）

▲▼萬華染疫風波，加強監測對象。（圖／台北市政府提供）

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