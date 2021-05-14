快訊／總統府證實有員工被匡列　張惇涵：與總統、副總統並無接觸史

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，14日有媒體報導，總統府有員工因家中疑有確診者，被中央流行疫情指揮中心匡列。對此，總統府回應，發言人張惇涵表示，總統、副總統並沒有與該員工有接觸史，工作動線也完全不同，醫療團隊皆有嚴密掌握總統、副總統健康狀況，目前健康良好，請國人朋友放心。

總統府發言人張惇涵表示，有總統府員工14日主動告知，其兩名家族成員在5月6日與案1203用餐，而5月9日時，該名員工與這兩名家族成員有過餐敘。這兩名家族成員在被指揮中心通知匡列後，於13日晚間告知該名員工這項訊息。該名員工隨即主動告知總統府，今日已經請假，進行居家隔離中，並已安排採檢，目前尚未有採檢結果。

張惇涵說，總統府14日上午即進行該員辦公室及相關動線消毒工作，總統府並將進一步進行總統府全面消毒作業。總統府再次提醒要求府內員工佩戴口罩上班，相關社團及訓練活動全部暫停。總統府並遵照指揮中心指引，持續嚴格實施各項防疫措施。

張惇涵表示，經總統府及國安會內部調查，5月10日至5月13日，總統府有與該名員工接觸過的同仁有68名，而國安會沒有與該名員工接觸過的人員，相關內部調查已通報指揮中心。有接觸過的員工目前皆已採取自主健康管理，令其即刻休假，並嚴謹掌握相關健康情形。該名員工相關業務的銜接工作，也按照總統府標準作業程序完成。

張惇涵說，總統、副總統並沒有與該員工有接觸史，工作動線也完全不同。昨日國安高層會議的與會人員也沒有與該員工有接觸史，進出動線也不相同。同時，醫療團隊皆有嚴密掌握總統、副總統健康狀況，目前健康良好，請國人朋友放心。