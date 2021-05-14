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基隆女學生自主管理！被要求「睡儲藏室」不准上廁所　校方回應了

▲女子，女生，女性，女學生，OL。（圖／pakutaso）

▲網友表示，基隆女中讓女學生睡在儲藏室。（示意圖／pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

國內本土疫情升溫，一名網友爆料，基隆女中一名女住宿生有輕微小感冒，醫師建議自主健康管理，但學校竟讓女學生睡在儲藏室，還規定不准刷牙、洗澡、上廁所。針對此事，校方回應「這都是誤解」，當時情況很緊急，引導人員和女學生在溝通上有些誤會，目前已和女學生及家長解釋過，雙方也達成共識。

一名網友在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」」發文（該篇貼文目前已刪除），舍監原本說有獨立衛浴，結果去讓女學生睡在儲藏室，還規定不能刷牙、洗澡、上廁所，家長得知後打電話到學校，學校才讓女學生上廁所和盥洗，「把住宿生關進儲藏室，還一直強調是住宿生情緒管理有問題，現在的教育單位是怎麼了？不懂尊重也不懂人權的嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

▲校方表示，一切都是誤會。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

《ETtoday新聞雲》記者實際致電基隆女中，寧姓主任教官解釋「是誤會」，今早已經跟學生家長達成共識，也帶家長去看過學生住宿的環境，昨天晚上事發的太突然，「學校的動線以及設備都還沒規劃好，因此請女學生在儲藏室稍等一下」，可能女學生當時輕微感冒身體不適，加上引導人員沒說清楚，造成雙方溝通上有些誤會。

主任教官指出，校方跟女學生及家長，一早也開了座談會，了解事情的經過並解除誤會，家長能理解學校照顧學生的方式，也透露，基隆市衛生局認為女學生自主健康管理後就沒事了。

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