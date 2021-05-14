停電之亂！他好奇「當下做什麼最慘？」　網狂推「這事」：讓人崩潰

▲513大停電，造成不少商家受影響無法營業。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者高琳景／綜合報導

高雄興達電廠昨（13）日跳機，導致全台各地大停電，影響逾千萬戶次，不但路口交通號誌停擺，還有人被困在電梯裡。就有網友好奇，遇到停電時正在做什麼事時會最慘？引發不少網友熱議。

一名網友在PTT以「有什麼行為在突然停電時是最慘的」為題發文，表示對於突然來的停電，往往會打亂人原本預定好的作息，剛剛看到有人坐電梯時停電卡在裡面上下不得，又熱又悶又無助，豈不是一個慘字了得，因此突然想到「有什麼行為在停電時是最慘的呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO想問鄉民們在停電時做什麼事情是最慘的？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引發網友們熱議「沒存檔」、「手機沒電的時候」、「大怒神停在最頂端時」、「檔案沒存檔／無法存檔時」、「求婚吧，上次朋友弄太多燈搞到餐廳跳電」、「雲霄飛車在空中頭朝下的時候」、「明天要開會，簡報還沒弄好的時候」、「整篇打完沒存檔」。

有不少網友認為「真心說，手術」、「供氧機、生命監測器、充氣床之類的長照機器」、「醫院用電的機器」、「開刀時很危險」。據了解，其實每間醫院都有備用發電機組，因此無須擔心醫院停電造成的影響。

不過最多人認為取慘的還是搭電梯遇到停電，尤其當肚子不舒服時更是讓人崩潰，「搭電梯啊，公司停電有人被關在裡面」、「電梯中，想上廁所時」、「肚子痛到要上大號的時候，卡在正要回家的電梯裡」、「電梯吧，剛看到學弟妹卡景觀電梯」、「屎在滾，在電梯中」、「電梯吧，如果內急更慘」。