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嗆鄉民「沒停電、沒社區感染」不要發廢文！全應驗怕爆：亡國感重

▲▼ 停電。（圖／記者施怡妏攝）

▲13日下午台電興達電廠停機，造成全台分區輪流停電。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，每當台灣傳出大事時，就會有網友在PTT發文哀號，一開始傳出缺水消息時，還在貼文底下噓「停電沒、社區感染沒、你生了沒？」起初都覺得沒什麼，如今全都一一應驗，上一秒還在看疫情記者會直播，結果跳電全場一片漆黑，讓他不禁感到有點害怕，「難道只有我覺得亡國感很重嗎？」

一名網友在PTT版上發文，台灣年初才傳出缺水消息，看到有人發文哀號，他都留言噓對方「停電沒、社區感染沒、你生了沒？」不久後，美國中情局公布台灣生育率全球倒數第一，加上防疫洞越來越大，又有人發一樣的文，他依然留言，「停電沒、擴散沒？」

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▲國內新冠肺炎疫情嚴峻，升至第二級防疫警戒，大批民眾一早前往好市多採買物資。（圖／記者林敬旻攝）

▲國內疫情嚴峻，大批民眾前往賣場採買物資。（圖／記者林敬旻攝）

原PO表示，現在疫情越來越嚴峻、股市大跌，今天下午坐在公園反省，不應該說出那些話，後來到星巴克看指揮中心的疫情記者會直播，順便替手機充電，結果一瞬間全場跳電，直播也斷了，「這下好了，缺水、缺電、防疫破，一一應驗，無惡意，難道只有我覺得亡國感很重嗎？」

貼文一出，網友們表示，「明天股票繼續跌」、「斷電逼肥宅死」、「缺水、缺電、空污、水污、疫情擴散、真的很慘」、「推，超重」、「你台中人嗎？停水、停電真的慘，變次等公民了」、「你為什麼要先立這麼大的FLAG呢」。

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