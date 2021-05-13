為513大停電道歉　蘇貞昌：未來政府也會持續改善電網

▲蘇貞昌與沈榮津、王美花聽取台電事故簡報。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠下午2時26分跳機，釀全台大停電，估計約影響400萬戶。對此，行政院長蘇貞昌在臉書表示，因電網故障而停電，造成民眾不便，政府感到非常抱歉。

蘇貞昌透露，在下午國安高層會議結束後，他與行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花立即前往台電應變中心，聽取事故簡報與因應作為。

蘇貞昌表示，事實上，台灣今天整體的供電足夠，備轉容量率達到10％，但由於變電所匯流排故障，興達電廠發的電無法輸往系統，導致4部機組停機；而台電為確保電網安全，採取低頻卸載機制，同時緊急搶修設備，導致許多用戶必須分區供電。

「我已經要求台電儘快解決問題，儘速復電。今天在經濟部對外報告後，我也要求經濟部和台電檢討電網配置與維管的問題。」

此次大停電後，國民黨批評民進黨「非核家園」政策，前總統馬英九甚至直喊，「支持核四重啟」。對此，蘇貞昌表示，核電本來就非台灣主要的發電來源，佔總發電量都不到10％，在今天下午，太陽光電的發電比例還高於核電。

蘇貞昌強調，蔡政府上台後推動能源轉型，而為了改善空污，已經讓天然氣發電成為主要的供電來源，未來政府也會持續改善電網、持續以燃氣機組取代燃煤機組，更會繼續推動太陽光電等綠能的成長，讓台灣供電更環保、更穩定。

▼蘇貞昌貼出13日間非備轉容量率及台電各機組方電量。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）